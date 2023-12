Antes ser achado morto, youtuber gravou vídeo sobre solidão no Natal e Ano Novo

PC Siqueira, cujo nome verdadeiro era Paulo Cezar Goulart Siqueira, foi um conhecido YouTuber brasileiro e um dos primeiros do país. Ele foi encontrado morto em seu apartamento na 4ª feira (27.dez.23), no que a polícia trata como suspeita de suicídio. Poucos dias antes de sua morte, Siqueira havia expressado sua solidão durante as férias de Natal em um vídeo.

Em seu último vídeo, Siqueira simpatizou com quem passa o Natal e o Reveillon sozinho e compartilhou que ele também estava nessa situação. Ele também anunciou recentemente o fim de seu relacionamento com Maria Watanab.

“Para vocês que não têm família, muitos amigos ou meios para comemorar, desejo um Feliz Natal. como qualquer outro dia", disse o YouTuber em sua última postagem.

Ele concluiu: "Feliz Natal solitário para todos vocês e um Feliz Ano Novo a sós também. Estamos juntos. Não estamos sozinhos". Veja o vídeo:

Dois dias depois, ele foi encontrado morto em seu apartamento. Maria Watanabe (ex-namorada de PC Siqueira) estava no apartamento no momento da morte de youtuber.



QUEM FOI PC SIQUEIRA

Siqueira tinha 37 anos e era paulista. Ele foi um dos precursores do chamado 'vídeovlog' no YouTube ao criar o canal "maspoxavida" em 2010. Estrábico, de baixa estatura, magro e sempre com seus óculos de aros grossos, o menino que sofria bullying no colégio e se refugiou na adolescência nos videogames e nos quadrinhos, exorcizou seus traumas em vídeos bem-humorados e quase sempre polêmicos, que começou a publicar, com sucesso, na internet.

Irônico e ácido, PC se especilizou em provocar os religiosos (ateu confesso, leu a “Bíblia” com batatas fritas no nariz), e os fãs de astros pop como Justin Bieber e de filmes conhecidos, como os da saga “Crepúsculo”. Nerd com orgulho, ele cobriu seu corpo com tatuagens que traziam referências da cultura gamer, como o Pac-Man, imagens do jogo Space Invaders até um código utilizado no game “Doom”. “São coisas que fizeram parte da minha história”, dizia.

Graças a seus vídeos na internet, PC foi indicado ao Video Music Brasil da MTV em 2010, na categoria Web Star, e foi premiado nas categorias "Geek do Ano" e "WebCeleb" do prêmio Os Melhores da Websfera. Com a celebridade (que anos depois os chamados infleuencers teriam), ele foi convidado a ser garoto-propaganda de produtos eletrônicos.

Além de Youtuber, Siqueira foi apresentador na MTV Brasil do programa “PC na TV”, que estreou em 17 de março de 2011, sendo cancelado juntamente com outros programas devido a uma crise enfrentada pela emissora.

Em 2015, ele voltou à TV no programa Jorgecast, ao lado do youtuber Cauê Moura, na PlayTV. E em 2016, integrou o elenco do humorístico Caravana na TV, do canal TBS Brasil. Em 2019, PC participou do reality show "O Aprendiz" (Record), sendo demitido no episódio 11.

Sem esconder do seu público na internet o fato de que sofria de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, em 2016 o youtuber lançou o livro "PC Siqueira está morto", escrito em parceria com o jornalista Alexandre Matias. Com o subtítulo "Fragmentos de uma vida digital", o volume era apresentado como um texto que oscilava entre a ficção e o real.

"O livro reúne transcrições de arquivos digitais e analógicos que podem (ou não) ter pertencido ao ex-VJ da MTV", informava a orelha. "Nesses fragmentos, PC vive outras existências, revela episódios do seu passado, expõe seus medos e taras e brinca com os mitos que sempre cercaram sua personalidade polêmica."

ACUSAÇÃO DE PEDOFILIA

A depressão de Siqueira se agravou após o vazamento de supostas conversas no X (antigo Twitter) em que afirmava ter recebido fotos de uma criança de 6 anos, em 2020. Siqueira alegou, na época, que era vítima do que agora se conhece como fake news (informações gerada por meio de montagens enganosas na internet)

Siqueira chegou a desativar sua conta no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos (meses depois ele reativou) em razão dos atques sofridos à luz da acusação.

Em 2021 a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, revelou não ter encontrado nenhuma evidência para incriminar PC Siqueira por pedofilia. A investigação estava sob segredo de justiça. Na época, Siqueira chegou a pedir colaborações financeiras aos seguidores para alimentar-se e para cobrir os custos de uma cirurgia feita no quadril por causa de uma doença degenerativa rara.

Em nota enviada ao GLOBO nesta semana, a Secretaria de Segurança de São Paulo afirma que "o caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não houve indiciamento. Demais detalhes sobre o andamento da investigação serão preservados, devido ao sigilo decretado pela Justiça".

TENTATIVA DE SUICÍDIO

Em março deste ano, PC Siqueira foi salvo por bombeiros de uma tentativa de suicídio. No dia seguinte, ele foi à internet se explicar. “Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira (de ameaçá-lo), e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria (Watanabe, sua então namorada) também está bem e segura.”