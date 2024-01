Após 5 dias 'sumido', cantor sertanejo Ton Ferreira é encontrado morto

O corpo do cantor sertanejo, Everton da Silva Ferreira, conhecido como Ton Ferreira, de 34 anos, foi encontrado nesta 6ª feira (12.jan.24). O artista estava desaparecido desde a tarde do domingo (7 de janeiro de 2024), horas após uma apresentação em São José dos Campos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. A matéria original saiu no TeatrineTV.

Como mostramos aqui no TeatrineTV, Ton se apresentou pela última vez no Bar da Loira em São José dos Campos. Ele saiu do local às 3h30 da madrugada de sábado (6.jan) para domingo (7.jan). Na ocasião, Ton ofereceu carona para seu tecladista.

De acordo com a bartender do Bar da Loira, Jéssica Luana, de 27 anos, Ton e o músico da banda estavam em outro bar, chamado Cruzeiro do Sul, por volta das 5h30 do domingo. A mulher foi embora do local e eles continuaram lá.

Na tarde do domingo (7.jan), por volta das 13h26, Ton foi filmado pela câmera do bar "Xama" ou "Chama" de propriedade de um homem identificado como Gilson, em Taubaté — município a 43,2 km de São José do Campos. As cidades são ligadas pela BR-116. Depois que saiu do bar em Taubaté, o artista foi dado como desaparecido.

A esposa de Ton, Adriele Stephanie, registrou um Boletim do desaparecimento do artista na segunda-feira.

O caso está sendo registrado no 6º Distrito Policial de São José dos Campos. Telefonamos ao departamento, no entanto, os responsáveis não solicitaram que informações fossem solicitadas à Delegacia Seccional de Polícia de São José dos Campos, que por sua vez solicitou que um e-mail fosse enviado. Aguardaremos respostas sobre o caso.

Ton Ferreira deixa quatro filhos e a esposa Adriele. Nesta tarde, a mulher publicou diversas imagens ao lado do marido lamentando o desaparecimento.