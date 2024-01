SANTA ROSA DE GOIÁS Após brigar com a esposa, homem viola túmulo sogra em busca da 'cabeça' Parentes da vítima afirmaram que ela era agredida e sofria abusos psicológicos do marido. No entanto, a mulher do suspeito negou a violência e defendeu o convivente

Por TERO QUEIROZ 25/01/24 às 14H17 atualizado em 25/01/24 às 14H29