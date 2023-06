Após confusão na Exposul, Diego é executado com 17 tiros

Diego Vinicius Pereira, de 30 anos, foi executado a tiros na madrugada desta 6ª feira (9.jun.23), na Rua Campo Grande, em Chapadão do Sul (MS). A polícia recolheu 17 cartuchos deflagrados próximo ao corpo do jovem atingido várias vezes na cabeça.

De acordo com informação da Polícia Militar, momentos antes do crime a vítima se envolveu em uma confusão no Parque de Exposições de Chapadão do Sul, durante a Exposul 2023. Os atiradores teriam perseguido Diego até o local onde ele foi executado.

A Polícia Civil e perícia foram ao cenário do crime, porém, até a publicação do texto nenhum boletim de ocorrência foi disponibilizado.