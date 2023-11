Após descoberta de plano de sequestro e mortes de policiais, líder do PCC será transferido de prisão

O líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos William Herbas Machado, o Marcola, que acumula mais de 300 anos em condenações, será transferido da Penitenciária Federal de Brasília após o setor de inteligência das penitenciárias federais, descobrir um plano de sequestro e morte de policiais penais. O novo presídio de segurança máxima para onde Marcola será transferido não foi divulgado.

De acordo com o documento, revelado pela site Midiamax, as penitenciárias federais de Campo Grande (MS) e do Distrito Federal estão na mira do PCC e haveriam ataques marcados para os dias 28 de novembro e 3 de dezembro. Também foi descoberto que os detentos se comunicavam por bilhetes escritos em pedaços de papel, os chamados 'catatais'.

No documento, foram elaborados dois planos, o primeiro, denominado STF previa a invasão da Penitenciária Federal de Brasília, mas uma muralha ao redor do local impediu a ação. Já o segundo plano, denominado STJ, previa o sequestro de autoridadeds da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e seus familiares. Os sequestrados seriam usados como moeda de troca para a libertação de integrantes da cúpula do PCC que cumprem pena em Brasília.

No entanto, caso nenhum dos planos funcionasse, Marcola daria início a uma rebelião dentro do presídio federal, usando um polícial de refém.

Em 27 de outubro, a Coordenação Geral de Inteligência do sistema penitenciário federal identificou os alvos do PCC e emitiu um alerta aos servidores para que estejam cientes dos riscos. Também foi solicitado que os agentes evitem andar uniformizados ou com qualquer acessório que os identifique.