Após execução de mãe Bernadete, familiares são retirados de quilombo

Familiares de Maria Bernadete Pacífico, líder do Quilombo de Pitanga dos Palmares, executada a tiros aos 72 anos na 5ª feira (17.ago.23), foram retirados da comunidade em Simões Filho (BA), neste sábado (19.ago).

“Obviamente a comunidade está assustada, porque ninguém esperava uma situação tão brutal e tão torpe. Estamos com a presença da Polícia Militar e retiramos os familiares para eles não ficarem na comunidade. Também estamos identificando as pessoas que necessitem dos programas de proteção a vítimas e de defensores de direitos humanos”, garante a secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, Ângela Guimarães.

Estabelecida na região desde o século XIX, a comunidade é descendente de trabalhadores e trabalhadoras vítimas da escravidão, que formaram grupos e territórios de resistência desde o período colonial. Há décadas, as famílias do território lutam contra as consequências de grandes empreendimentos públicos e privados; e convivem com forte especulação imobiliária empresarial e violência.

A liderança foi executada enquanto assistia televisão com os netos por dois homens de capacete que invadiram a casa. Mãe Bernadete Pacífico foi enterrada neste sábado, na capital baiana. Ela foi sepultada ao lado do filho, Flávio Gabriel Pacifico, que também foi morto em um atentado. "Ela morreu na frente dos dois netos", aponta o filho de Mãe Bernadete, Jurandir Wellington Pacífico.

Jurandir informou que a mãe era ameaçada de morte desde 2016 e avaliou que o assassinato dela é uma consequência da impunidade do assassinato do irmão dele, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos. “É crime de mando, crime de execução, não tem para onde correr, igual ao de Binho do Quilombo”, diz o filho. “Eu já perdi meu irmão, já perdi minha mãe, só resta eu, eu sou o próximo”, lamenta.

VELÓRIO

Velada em uma cerimônia candomblecista no quilombo, a ativista foi levada ao cemitério em um caminhão do Corpo de Bombeiros, que chegou em carreata a Salvador e percorreu as ruas de Simões Filho acompanhado por uma caminhada em homenagem à matriarca.

O velório e o trajeto foram tomados por música. Bernadete Pacífico foi lembrada com samba, o que era desejo expresso dela.

Movimentos negros convocam ato nacional na 5ª feira (24.ago.23), em meio a aumento de chacinas policiais e execução de quilombola.

O QUE DIZ O GOVERNO

A secretária de Igualdade Racial da Bahia ressaltou ainda que o governador, Jerônimo Rodrigues (PT), determinou investigação rigorosa por parte das polícias Militar e Civil. A Polícia Federal também atua para descobrir os mandantes e os executores do crime.

ONU COBRA GOVERNO DO BRASIL

Também neste sábado, a Organização das Nações Unidas (ONU) convocou o Estado Brasileiro a realizar uma investigação “célere, imparcial e transparente". A entidade mundial condenou o assassinato da liderança quilombola:

“A ONU Direitos Humanos manifesta sua solidariedade com a família e a comunidade dessa reconhecida mulher negra, quilombola, representante de uma religião de matriz africana e defensora do seu território”, diz o comunicado.

Yalorixá, Mãe Bernadete era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ) e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho.

No comunicado, a ONU Direitos Humanos apontou que Mãe Bernadete estava empenhada na busca da justiça pela morte do seu filho Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo, assassinado a tiros em 2017. A nota diz ainda que a Yalorixá sempre denunciou a violência enfrentada pelas comunidades quilombolas.

“A ONU Direitos Humanos convoca o Estado brasileiro a realizar uma investigação célere, imparcial e transparente, e que sejam respeitados os mecanismos de proteção legal para o amparo das comunidades quilombolas, bem como medidas de proteção e reparação para os familiares e a comunidade de Bernadete Pacífico”, diz o texto.

“Diante da constante violência, o organismo reforça o apelo pela proteção a lideranças e pessoas defensoras dos direitos humanos. Nesse sentido, chama o Estado a cumprir seu dever de proteger a vida, a integridade pessoal, os territórios, a liberdade religiosa e os recursos naturais desses povos”, ressalta o comunicado.

O representante da ONU Direitos Humanos na América do Sul, Jan Jarab também repudiou o crime: “Este crime terrível não pode ficar impune. É um lamentável novo exemplo dos perigos que as comunidades quilombolas enfrentam diante da violência daqueles que ameaçam seus territórios e sua cultura”.