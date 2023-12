Argentino procurado pela PF concede entrevista e acusa autoridades brasileiras

Diego Hernan Dirísio, um argentino que vive no Paraguai, considerado o maior contrabandista de armas da América do Sul, deu entrevista exclusiva de forma clandestina ao canal Telefuturo na 4ª feira (27.dez.23), acusando as autoridades brasileiras. Ele e a esposa, Julieta Vanessa Nardi Aranda, são foragidos da Operação Dakovo, da Polícia Federal.

Além da PF brasileira, integram a operação a Senad e o Ministério Público paraguaio e o Selo do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Na entrevista oferecida por Dirísio, ele abordou as denúncias da Diretoria de Material de Guerra (Dimabel) sobre supostas propinas para se beneficiar da importação de armas de fogo e outros procedimentos. Ele negou que a esposa, Julieta Nardi seja integrante de organização criminosa de tráfico internacional de armas. "Chegam mesmo ao ponto de inventar uma conversa da minha mulher, por exemplo, com um tenente Dimabel, que a minha mulher não conhece, cujo número ela não tem", alegou o foragido sobre as autoridades brasileiras que, segundo ele, inventaram conversas falsas.

Dirísio argumentou que sua esposa, nunca participou de nenhuma gestão da empresa e não tem ideia de como ela funciona. Ele afirmou que "nada de novo foi descoberto" e que, se tivesse havido qualquer tipo de situação, não seria resolvido por mensagem de WhatsApp.

O foragido mencionou que normalmente os advogados do escritório são autorizados a participar de uma operação, mas que, neste caso, tanto em sua casa como no escritório, os advogados não foram autorizados a estar presentes. "Há aqui uma violação de direitos", apontou seu advogado.

Além dos dois, a Justiça aceitou a denúncia contra outros 26 integrantes do grupo criminoso, que foi dividido em subgrupos – os vendedores, os integrantes do Dimabel, órgão militar do Paraguai que teve integrantes envolvidos no esquema, intermediários, compradores e responsáveis pela lavagem de dinheiro.

Em uma parte da entrevista, Dirisio disse que não confia na justiça paraguaia para se submeter ao processo e está brigando pela clandestinidade no Brasil. E

De acordo com a PF, Dirísio comprava armas fabricadas em países como Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia, para revender a criminosos brasileiros. Dirísio disse, na entrevista, que as armas apreendidas entraram legalmente no país e que a intenção do Ministro do Interior, Enrique Riera, de entregá-las à Polícia Nacional é uma apropriação de bens materiais de elevado valor.

No Brasil, os principais líderes do Comando Vermelho (CV) e do Primer Comando Capital (PCC) são apontados como clientes de Dirisio.

O acusado argentino, radicado no Paraguai, entrou legalmente com armas no país junto com seu advogado.

Toda essa rede de tráfico de armas foi apoiada por grandes parceiros da Diretoria de Material de Guerra (Dimabel).

JULIETA E TELEFUTURO

Essa não é a primeira vez que Nardi é ligada aos nomes de megacriminosos sul-americanos. Aos 23 anos ela prestou depoimento ao Ministério Público do Paraguai para explicar sua amizade com o criminoso Gregório 'Papo' Morales. Em 2006 ele foi preso por ser o mentor de um túnel de 118 metros até o cofre central do Banco de Assunção, na Capital do Paraguai.

Nardi já trabalhou como modelo e foi figura de diversos canais de televisão, inclusive Telefuturo, onde participou de uma das temporadas do reality show Bailando Por Un Sueño.

OPERAÇÃO

A Operação Dakovo, cumpriu 25 mandados contra um grupo suspeito de negociar cerca de 43 mil armas com os chefes das maiores facções criminosas do Brasil em três anos. Estima-se que, nesse período, o grupo tenha movimentado cerca de R$ 1,2 bilhão.

A empresa International Auto Supply (IAS), sediada em Assunção, no Paraguai, era responsável pelo complexo esquema de tráfico internacional de armas da Europa para a América do Sul, que contava com o envolvimento do General Ocampo, bem como do General Jorge Antonio Orue Roa, do Coronel Bienvenido Fretes, da Capitã Josefina Cuevas Galeano e da Tenente Cinthia Maria Turro Braga, todos do Exército Paraguaio. Esse grupo facilitava a entrada de carregamentos de armas ilícitas no país.

A PF informou que a IAS importou milhares de pistolas, fuzis e munições de fabricantes da Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. Após chegarem no Paraguai, as armas eram revendidas a grupos de intermediários que atuavam na fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu (PR), onde eram negociadas de maneira ilícita para o Brasil.

A Operação Dakovo foi realizada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal e com a cooperação internacional da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY) com o Ministério Público do Paraguai. A ação contou ainda com a Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições (FICTA), composta pela HSI (Homeland Security Investigations), SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), sob supervisão do Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da PF.

GENERAL PRESO

Num desdobramento a Polícia Federal prendeu, na 3ª feira (5.dez.23), o General do Ar Arturo Javier González Ocampo, que Comandou a Força Aérea Paraguaia (FAP) até o dia 21 de novembro de 2021. Ele foi preso em sua casa, em Assunção, no Paraguai, onde os agentes encontraram armas e grande quantidade de dinheiro.

OUTROS DENUNCIADOS

Há 6 dias, a Justiça Federal da Bahia aceitou a denúncia contra o argentino e a esposa. Além do casal, outras 26 pessoas foram denunciadas.

O grupo foi dividido em subgrupos: os vendedores, os integrantes do Dimabel, órgão militar do Paraguai que teve integrantes envolvidos no esquema, intermediários, compradores e responsáveis pela lavagem de dinheiro.