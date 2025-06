Armamentista e bolsonarista, advogado mata bebê de 2 meses, esposa e suicida

Cristiane Laurito da Silva, de 37 anos, e seu neném de pouco mais de 2 meses, foram executados a tiros na casa em que viviam com o advogado, procurador jurídico da prefeitura de Limeira (SP), Rafael Horta, que após efetuar tiros na cabeça do filhinho e da esposa, se matou também com um tiro na cabeça. O caso aconteceu na 6ª feira (6.jun.25).

Armamentista e bolsonarista, Rafael estaria passando por quadro de depressão. Ele, inclusive, estava afastado há 30 dias de suas funções na prefeitura, autorizado por um médico psiquiatra.

A polícia local informou que aguarda resultado pericial para confirmar os locais dos ferimentos e quantos tiros ele disparou contra o rosto do bebê e de Cristiane.

Conforme os investigadores, o pai de Rafael quem encontrou a nora, neta e o filho mortos sobre a cama em casa. "A vítima, a esposa, havia solicitado que o sogro levasse ela e o bebê ao médico, pois Rafael teria falado que não queria pegar estrada. Então, o sogro foi até o imóvel, que fica em um residencial fechado, e lá encontrou a casa aberta, entrou e foi até um dos cômodos. Inicialmente, ele achava que o filho estava dormindo, mas quando pegou no pé do Rafael, notou que estava gelado, foi quando olhou ao redor e se deu conta da tragédia", explicou o delegado João Carlos Vasconcelos e, entrevista ao site Notícia de Limeira.

A casa fica no Parque Residencial Roland, que tem casas com preços mínimos de R$ 1,1 milhão.

BOLSONARISTA, ARMAMENTISTA E ANTIABORTO

Defensor ávido de armas e antiaborto, Rafael se manifestava constantemente nas redes. Em um dos posts ele sugere que a pesso se case com alguém com armas registradas, pois vem se antecedentes criminais. Veja:

Além de Jair Bolsonaro, Rafael aparece ao lado de outras figuras de extrema direita como o couche Pablo Marçal (ex-candidato a prefeitura de São Paulo) e Edson Melo, conhecido como Edson Raiado, ex-candidato da deputado federal derrotado, afastado da liderança do Comando de Operações de Divisas (COD), após caso de confronto forjado por militares da corporação ser revelado, em Goiânia. O PM ficou 'famoso' pela caçada a Lázaro Barbosa, que durou 20 dias e virou um 'show' de arbitrariedades. Veja:

Outra figura destaque nas redes sociais de Rafael é agora Senador Sergio Moro, ex-ministro da justiça de Jair Bolsonaro. Veja:

Apesar de ter assassinado seu filhinho, nas redes, Rafael militava contra o direito ao aborto. Veja:

Ainda nas redes de Rafael, encontram-se manifestações indiretas contra o Supremo Tribunal Federal, em que ele compartilha uma arte produzida pelo gabinete do ódio, com o objetivo de deslegitimar a Alta Corte brasileira. Veja: