Assassino do pai da ex-namorada muda de versão: 'estava sendo ameaçado'

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 27 anos, que invadiu a farmácia do ex-sogro, João do Rosário Leão, de 63 anos, em 27 de junho de 2022, em Goiânia (GO), e o executou a tiros mudou a versão do depoimento sobre o que o motivou a cometer o assassinato.

Como mostramos aqui no MS Notícias, quando Felipe foi preso em 29 de junho, a ex-namorada, Kênia Yanka Leão (filha da vítima), revelou que depois do crime o assassino enviou áudios afirmando: "Matei seu pai. Falei para não acabar com a minha carreira".

A violência brutal do crime foi flagrada por uma câmera de monitoramento. Veja aqui.

Na fase inicial do processo, a defesa de Felipe disse que ele entrou em surto por causa de um boletim de ocorrência registrado pelo idoso horas antes do crime, no entanto, durante uma audiência de instrução ele alegou que teria sido ameaçado pela ex-namorada e pelo pai dela.

"Ele me ligou cedo, quando soube [do boletim de ocorrência], e falou que ia matar o meu pai. Eu fui correndo atrás do meu pai, mas ele não atendia. Eu peguei o carro e fui para lá, só que o pneu furou e eu não consegui. Quando eu desci para pedir ajuda, ele ligou para dizer que matou meu pai e ia atrás de mim", contou Kênnia Yanka, ex-namorada de Felipe Gabriel.

PEDIDO NEGADO

A defesa de Felipe chegou a pedir um exame de insanidade mental. "Primeiramente foi solicitado um exame de insanidade mental, a psicóloga que assinou o laudo acha que Felipe é inimputável, o psiquiatra preferiu alegar que ele é plenamente capaz. Contestamos isso com um novo laudo particular e não mudamos versão para o ocorrido. Todas essas informações estão no processo desde o começo", escreveu o advogado de defesa Júlio de Brito.

NOVA ESTRATÉGIA

Felipe Gabriel Jardim, acusado de matar sogro João do Rosário Leão em farmácia de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TJGO

Na nova versão, Felipe diz que tinha medo de João, porque o então comerciante era policial civil aposentado e já o teria ameçado.

“No momento que eu estava no celular com a Kenya, ela ameaçou que ia mandar matar eu e minha mãe. Que é o momento que eu entro na farmácia, ‘viro a chave’ e saio daquela forma”, alegou Felipe em nava versão de depoimento.

Além disso Felipe alegou que não entrou na farmácia para matar. “Na verdade [entrei na farmácia] não sei se era para matar ou o que para acontecer. Eu não tinha intuito de nada. Só entrei por impulso”.