Assassino que sequestrou ex-esposa e filhos é preso no Paraná

O motorista de carreta Narciso da Silva Cavalcante, de 34 anos, foi preso em Maringá (PR) no final da manhã desta 4ª feira (10.jan.24).

De acordo com polícia, Narciso matou o também motorista de carreta Jovane Rodrigues Pires, de 29 anos, com 4 tiros. O crime acoteceu na noite da 3ª feira (9.jan.24) em frente ao restaurante Sossego, às margens da MS-276, em Indápolis, Distrito de Dourados (MS). O corpo de Jovane foi encontrado nesta manhã pela dona do estabelecimento.

Segundo apurado, Jovane estava mantendo um caso com Carla, uma motorista de carreta da Power Logistica e Transportes. A mulher é ex-esposa de Narciso que também trabalha na Power. Eles estavam separados há algum tempo, mas Narciso não aceitava o fim.

Carla dirigiu até o pátio do restaurante para encontrar Jovane. Acredita-se que Jovane sugeriu o local ermo para o encontro, pois era casado. A suspeita é que Narciso tenha perseguido a ex até o local e execuado Jovane com 4 disparos de arma de fogo. Na ocasião, Narciso também sequestrou a ex-esposa e os dois filhos.

A equipe da Polícia Rodoviária de Maringá em colaboração com o Serviço de Investigação Geral (SIG) de MS, conseguiu prender o assassino e livrar a mulher e as crianças, que estavam sob ameaça dentro da carreta do criminoso.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela delegacia de Dourados.