Atiradores executam juiz Paulo Torres Pereira

O juiz de Direito da 21ª Vara Cível de Pernambuco, Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, foi executado a tiros às 20h18 da 5ª feira (19.out.23), na Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo apurado, o juiz estava dentro de seu carro modelo WR-V da marca Honda, trafegando pela rua Maria Digna Gameiro, quando homens em um outro veículo, modelo Ônix da marca Chevrolet de cor vermelha, se aproximou e “emparelhou” atirando. O juiz morava em um prédio que fica a 500 metros do local onde foi executado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhada ao local, mas o juiz já foi encontrado sem vida. A confirmação do óbito foi assinada pelo médico Alex Damásio.

Por volta das 23h, o corpo do juiz foi levado pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Não há informações sobre a localização dos bandidos.

O velório do juiz será a partir das 14h no Memorial Guararapes, na BR 101.

As investigações sobre o assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, titular da 21ª Vara Cível da Capital, conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco, serão acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

PESARES

Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Luís Roberto Barroso, chamou o assassinato de covarde e defendeu a punição dos envolvidos.

"Tomei conhecimento do assassinato covarde do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, que atua na primeira instância no Recife (PE). Conversei com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que está em contato com as autoridades locais para apuração célere do episódio e a devida punição dos envolvidos", disse.

"Conhecido como Paulão, o magistrado era muito querido por todos que fazem o Judiciário pernambucano. Tinha 69 anos e era juiz há quase 34 anos. Em várias oportunidades, atuou como desembargador substituto", disse o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em uma nota de pesar.

O TJPE decretou luto oficial de três dias e bandeira a meio-mastro por igual período em virtude da lamentável perda do juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Capital, Paulo Torres Pereira da Silva

O Tribunal disse que está entrando em contato com as autoridades policiais de Pernambuco e prestará todo o apoio necessário para o rápido esclarecimento do crime e a responsabilização dos culpados. "Que Deus conforte os corações de familiares, parentes e amigos".

A Associação de Magistrados de Pernambuco (Amepe) também divulgou nota de pesar lamentando o crime e pedindo uma investigação célere.

A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), entidade de classe de âmbito nacional que congrega mais de 16.000 membros do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Militar, manifesta pesar e repudia o assassinato do Dr. Paulo Torres Pereira da Silva, magistrado do TJPE, vítima de tiros desferidos na última quinta-feira, dia 19/10, na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE).

O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Pernambuco (SINDJUD-PE), disse que presta total solidariedade aos familiares e amigos do magistrado Paulo Torres e se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário neste momento tão delicado. "Esperamos ainda que as investigaçõe sejam concluídas o quanto antes e que os criminosos sejam devidamente punidos".

O Presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, Carlos França, disse repudiar o assassinato do juiz. "Um crime contra um membro do Poder Judiciário abala todo o Sistema de Justiça, como também a sociedade que recebe seus serviços. O CONSEPRE manifesta solidariedade aos familiares e amigos do magistrado Paulo Torres e também a todos que compõem o Judiciário Pernambucano, em nome do presidente do TJPE, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo. O CONSEPRE espera celeridade na elucidação do crime e a responsabilização rigorosa de todos os envolvidos. Nosso Conselho espera ainda das autoridades competentes medidas urgentes no sentido de resguardar a integridade física e a vida dos membros do Poder Judiciário e de seus respectivos familiares, expostos a situações de risco em razão do exercício do cargo. Preservar a segurança e valorizar o trabalho da magistratura é dever do Estado e um direito da sociedade", disse em nota.

A Associação dos Magistrados do Paraná (AMAPAR) manifestou seu pesar e sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima, assim como aos magistrados pernambucanos. "Ao tempo em que repudia o ocorrido e lamenta que atos de tamanha violência ainda tenham lugar em nossa sociedade, a AMAPAR aguarda a apuração célere dos fatos, para que se saiba quem ordenou o cometimento do crime e quais foram seus motivos, com consequente punição dos responsáveis", disse nota assinada pelo presidente da Amapar, Jederson Suzin.

CARREIRA

Paulo Torres Pereira da Silva tomou posse na magistratura pernambucana no dia 25 de abril de 1989. Através do Ato 130/1989, publicado no dia 19 de abril do referido ano, no Diário Oficial da Justiça, ele foi nomeado magistrado do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos para exercer o cargo de juiz de direito, na Comarca de Verdejante, iniciando o exercício de sua função no dia 26 de abril de 1989.

Em 1991, Paulo Torres assumiu a 2ª Vara da Comarca de Salgueiro. A partir do referido ano, ele também atuou como juiz das Comarcas de Serrita, São José do Belmonte, Parnamirim, Belém de São Francisco e Escada. Em 1993, o magistrado atuou na Comarca de Jaboatão dos Guararapes. Em seguida, atuou na Comarca do Cabo de Santo Agostinho.

A chegada à Comarca da Capital aconteceu em 1994. No Recife, Paulo Torres Pereira da Silva foi juiz na 8ª Vara Cível, na 1ª Vara da Fazenda Municipal e no I Juizado Especial de Pequenas Causas do bairro do Rosarinho. Atuou como juiz, também, nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 13ª, 16ª, 17ª e 18ª Varas Cíveis da Capital.