Ator sul-coreano de "Parasita", Lee Sun-kyun, é encontrado morto

Lee Sun-kyun, de 48 anos, ator sul-coreano que interpretou Park Dong-ik no filme vencedor do Oscar 2020 "Parasita", foi encontrado morto dentro de um carro na manhã da 4ª feira (27.dez.23) na Coreia do Sul.

O corpo de Lee foi encontrado inconsciente ao lado de briquetes de carvão em um parque em Seul, a capital sul-coreana, após seu empresário relatar à polícia que Lee havia saído de casa, deixando para trás o que seria uma nota de suicídio.

No último fim de semana, Lee foi interrogado três vezes pela polícia após alegações de uso de drogas ilegais. Ele afirmou que foi levado a consumir drogas por uma recepcionista de bar que tentava chantageá-lo. Lee era casado com Jean Hye-jin, sua namorada de sete anos, e tinha dois filhos pequenos. O ator foi aclamado por sua atuação em "Parasita".