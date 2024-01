Balneário de Bonito é multado em R$ 180 mil por crime ambiental

Durante o período de feriado de Ano Novo, um ponto turístico localizado em Bonito foi fortemente penalizado pela Polícia Militar Ambiental com multa de R$ 180 mil, por inúmeras infrações ambientais. A área havia ultrapassado a capacidade máxima permitida para turistas, o que resultou em poluição e degradação dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP).

Fiscalização realizada pelas autoridades constatou diversas irregularidades, entre elas atropelamento de vegetação dentro da APP, poluição sonora, entrada de garrafas de vidro, latas e alimentos no rio e desrespeito à lotação máxima de pessoas e veículos no local. Além disso, também foi observada a falta de sinalização de alerta e proibição de degradação ambiental e extração vegetal na APP situada em área paralela ao leito do rio Formoso.

Embora o proprietário do atrativo estivesse ciente do passivo ambiental que precisava ser reposto, nenhuma medida foi tomada para evitar maior degradação, o que levou ao descumprimento de requisitos legais ou regulamentares para regularizar a situação.

Bonito é conhecida pelo ecoturismo sustentável, que visa promover a conservação e conscientização ambiental ao utilizar o patrimônio natural e cultural da região. No entanto, o comportamento observado no atrativo turístico contrastava fortemente com isso.

Para prevenir novas infrações ambientais, o Comandante da PMA de Bonito anunciou que as fiscalizações serão intensificadas ao longo do ano com reforço especial nos feriados prolongados.