Bicicletada da Jujuba acontece em 88 cidades no Brasil e 21 no exterior

Em homenagem a trajetória da palhaça venezuelana Miss Jujuba (Julieta Inés Hernández Martínez), e em protesto contra o assassinato da artista aos 38 anos, bicicletadas acontecerão entre os dias 12 e 18 de janeiro em 88 cidades brasileiras e 21 cidades no exterior. O movimento terá abrangência em dez países.

Julieta desapareceu em 23 de janeiro, quando passava por Presidente Figueiredo (AM), no Brasil. O corpo dela foi encontrado na 6ª.feira (5.jan.24), como mostramos no TeatrineTV. Ela foi assassinada por Thiago Agles da Silva, de 32 anos, e Deliomara dos Anjos Santos, de 29 anos, casal que morava em uma pousada onde Julieta passaria a noite de 23 para 24 de janeiro, antes de seguir para a casa da mãe em Puerto Ordaz, na Venezuela.

O casal criminoso foi preso no mesmo dia 5 de janeiro, data em que o corpo de Julieta foi encontrado.

Em 10 de janeiro de 2024, em Manaus, foi realizado o velório de Julieta Hernández, em tom de celebração pela história em vida da artista. Diversos coletivos são citados como mobilizadores da bicicletada em todo o mundo, alguns deles são:

À frente da comunicação sobre o ocorrido com Julieta estão artistas mambembes, de Circo, de Teatro de Rua, ciclistas, ativistas dos direitos humanos, grupos feministas, ativistas políticos que combatem a violência contra mulher no Brasil e no mundo. Com a repercussão do caso, diversos outros seguimentos das artes se uniram à busca de reverberar a força e arte Julieta, que atravessou o continente em uma bicicleta levando arte à locais pouco assistidos pelo poder público. Vídeos do robusto trabalho de Julieta passaram a ser compartilhados nas redes gerando comoção. Eis um exemplo:

A biclicletada internacional é resultado da enorme mobilização de admiradores de Julieta e adesão.

BICICLETADA NO CENTRO-OESTE

Conforme apurado pelo TeatrineTV, no Centro-Oeste brasileiro, as bicicletadas por Jujuba devem acontecer na 6ª feira (12.jan.24) em Brasília (DF), Campo Grande e Bonito, em Mato Grosso do Sul e Goiânia (GO). Chapada dos Guimarães (MT) deve realizar a bicicletada no sábado, 13 de janeiro.

De acordo com uma lista compartilhada pelo Circo di SóLadies | NemSóLadies – grupo de palhaçaria feminista à frente da comunicação sobre Julieta – os horários, pontos de encontros e responsáveis nas cidades do Centro-Oeste são os seguintes:

Brasília (DF): início às 16h de 12 de janeiro. Ponto de encontro: na Rodoviária do Plano Piloto. Responsáveis: @calangas.cc @bicicletada.df @renata.aragao.37.

Campo Grande (MS): início às 19h de 12 de janeiro. Ponto de encontro: Relógio Central (Av. Calógeras c/ Av. Afonso Pena). Responsável: @bicicletadacg (Massa Crítica Campo Grande MS).

Bonito (MS): início às 18h30 de 12 de janeiro. Ponto de encontro: Praça da Liberdade. Responsável: @casadamemória.

Goiânia (GO): início às 18h de 12 de janeiro. Ponto de encontro: Praça Universitária. Responsável: @bloconaoenao.

Chapada dos Guimarães (MT): início às 10h de 13 de janeiro. Ponto de encontro: Vila do Chocolate. Responsável: @lu_ci_da_d.

BICICLETADA EM CAMPO GRANDE (MS)

Desde 2019, Julieta levou arte para diversos municípios brasileiros usando sua bicicleta, meio de transporte que será usado por manifestantes em sua homenagem. Foto: Arquivo | Redes

A Massa Crítica Campo Grande MS, um movimento independente de cicloativismo da capital sul-mato-grossense, convocou ciclistas para se reunirem no Relógio Central, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Calógeras, no centro da cidade, às 19h da sexta-feira, 12 de janeiro de 2024.

Segundo comunicado, do Relógio, o grupo partirá montado em homenagem à memória de Miss Jujuba e em protesto contra o assassinato da artista. “Convocamos todas as pessoas de Campo Grande a virem homenagear Julieta Hernandez, nesta próxima sexta! Convocamos também que outros grupos no estado do MS organizem seus pedais e se juntem a corrente nacional contra a barbárie, o feminicídio, a violência e o extermínio que as mulheres sofrem diariamente”, disseram as lideranças da Massa Crítica num texto compartilhado nas redes.

Como mostramos aqui no TeatrineTV, Julieta atravessava o Brasil de bicicleta de maneira autônoma, contando com contribuição de seu público por onde passava. Assim, desde 2019, Julieta levou arte de bicicleta para diversas regiões da Brasil e países vizinhos. Antes de ser morta, a artista havia se apresentado em Manaus. Ela se hospedou na varanda de uma pousada ocupada por Thiago e Deliomara, assassinos confessos da artista. “Vamos lembrar Julieta Hernandez, uma mulher migrante, palhaça, cicloviajante e generosa que foi brutalmente assassinada”, observaram no comunicado.

O professor, ator, produtor, autor e ativista cultural, Fernando Cruz, deu detalhes ao TeatrineTV dos horários estimados para a 6ª feira. “A saída está prevista para as 20h, no máximo 20h30. Terá ciclistas, a Rede Brasileira de Teatro de Rua, são vários coletivos. Aqui, localmente está seno mobilizado pela Massa Crítica – movimento de mobilidade urbana de ciclistas que eu faço parte. Tem a galera do Teatro Imaginário Maracangalha, o escritório do Ministério da Cultura, o escritório de Campo Grande. Uma série de parceiros, mulheres na bicicleta. Eu estou ali enquanto artista e cliclista de rua”.

No texto de convocação, a Massa Crítica também lembra dos altos números de feminicídios cometidos no Brasil com Mato Grosso do Sul no topo do ranking de feminicídios. “Não podemos mais ficar em silêncio diante da violência. Precisamos do apoio de TODAS AS PESSOAS para combater essa realidade. Infelizmente, 5 mulheres são mortas POR DIA neste país, vítimas de todo tipo de horror. Mato Grosso do Sul é o estado que mais mata mulheres no Brasil, com 8,3 mulheres vítimas de feminicídio a cada 100 mil (Monitor da Violência e Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2022)”, aponta.

Fernanda Savaris, uma das idealizadoras do Massa Crítica, considerou que a bicicletada é importante como um movimento de conscientização sobre a vulnerabilidade de ciclistas e cicloviajantes, mas também de artistas independentes e mulheres viajando solo pelo mundo. "Além disso, é também um momento de comunhão entre as pessoas que se encontram em categorias iguais ou similares às da Julieta, uma forma de viver um luto não apenas por ela como pessoa, pois foi alguém que muitos de nós nem chegamos a conhecer, mas um luto por tudo aquilo que gostaríamos de viver e acabamos não vivendo por conta dos riscos inerentes", considerou.

"É muito triste ver que alguém como ela conseguiu se libertar de muitas amarras sociais para viver com mais liberdade e acabou perdendo a vida porque a sociedade não está pronta para lidar com essas pessoas que seguem caminhos menos percorridos. É lindo que o movimento esteja acontecendo no Brasil inteiro e até fora dele, me mostra a força que temos como categoria social, seja como mulheres, como artistas, como ciclistas, viajantes... enfim", completou Fernanda.

“Convidamos todas as pessoas da cidade para se unirem a nós e outras organizações em todo o estado de Mato Grosso do Sul para lutar contra a barbárie, o feminicídio, a violência e o extermínio das mulheres”, convocou a Massa Crítica.

Veja a relação com as bicicletadas nas demais regiões do Brasil e em 9 países acessando a matéria original do TeatrineTV.