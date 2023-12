Catarinenses: crianças e mulher sobrevivem, mas pai e filha morrem em MS

Rayssa Fagundes, de 22 anos e o pai, Hector Fagundes, de 50 anos, morreram na manhã desta 5ª feira (28.dez.23), após colisão do veículo Volkswagen Tiguan em que seguiam, contra uma carreta na BR-262. O acidente ocorreu no trevo entre os municípios de Miranda e Corumbá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado minutos após, por volta das 7h, para retirar pai e filha das ferragens do veículo.

Duas crianças, uma de 7 anos e uma de um ano e oito meses, e a esposa de Hector, Ivonete Fagundes, de 43 anos, sobreviveram. A criança de sete anos e a mulher foram levadas à Santa Casa de Campo Grande em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde do neném.

Segundo narrativa inicial da polícia, Raysa teria furado a sinalização de 'Pare' num trecho da BR o que ocasionou a colisão com a carreta. Com o impacto, Raysa perdeu o controle da direção e atingiu o guard-rail na contramão da rodovia.

Veículo teve a parte do motorista destruída com o impacto. Foto: A Princesinha News

A família, natural de Santa Catarina e que estava em viagem de passeio por Mato Grosso do Sul, no um Tiguan com placas de São Bento do Sul (SC).