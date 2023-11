Chef de cozinha espanhol e a esposa são achados mortos no Brasil

O chef de cozinha espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e a mulher dele, a brasileira Érica da Silva Santos, de 38, foram encontrados mortos nesta sexta-feira (24), no restaurante Ilha dos Ribeirinhos, em Porto Seguro, cidade turística da Bahia. A suspeita da Polícia Civil é de que eles tenham sido vítimas de um duplo homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados às margens de um rio, com perfurações provocadas por arma de fogo.

A delegacia de Porto Seguro expediu as guias para remoção e perícia. Além disso, vai realizar oitivas e diligências para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

David e Érica eram donos de um restaurante que ficava às margens do Rio Buranhém, na região da Ilha do Pau do Macaco. Não há detalhes de quantos anos o casal estava junto, nem o tempo em que David morava na Bahia.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Seguro (CDL) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Costa do Descobrimento, emitiram notas de pesar após o falecimento do casal. Confira:

É com profundo pesar que a CDL de Porto Seguro expressa suas condolências pela irreparável perda dos queridos amigos David e Érica, do restaurante OS RIBEIRINHOS. Nossos corações estão entristecidos, e nossos pensamentos estão com suas famílias neste momento difícil. Que encontrem conforto na memória do legado deixado por esse casal incrível e que a justiça do papai do céu seja feita!.

No silêncio de suas ausências, encontramos a força nas memórias que compartilhamos. A família Abrasel Costa do Descobrimento está em luto. Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares.