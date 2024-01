Cinco mil indígenas de MS serão empregados na colheita de maçã no sul do país

A partir desta semana, cerca de 5 mil indígenas das aldeias do estado de Mato Grosso do Sul serão empregados na colheita de maçã nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) é responsável pelo cadastro, intermediação de mão de obra e encaminhamento dos trabalhadores.

Desde 2015, o Governo do Estado, por meio da Funtrab, assumiu a função de cadastro e encaminhamento dos indígenas para as empresas integrantes do setor produtivo da cultura da maçã da região Sul do país.

O trabalho na cadeia produtiva da maçã consiste em duas etapas: primeiro acontece a poda e o raleio; depois, a colheita, a seleção e o encaixotamento das frutas. As contratações também podem se estender para outras ocupações da atividade, como operadores de máquinas, tratoristas, dentre outras. Até meados de abril, estima-se a contratação de aproximadamente 6 mil indígenas de Mato Grosso do Sul.

Para evitar o recrutamento de trabalhadores apenas como diaristas e sem vínculo formal de emprego, assim como impedir o aliciamento clandestino de indígenas feitos por intermediários ou empreiteiros de mão de obra, a Funtrab orienta as Casas do Trabalhador a realizarem o atendimento pessoalmente.

Cerca de 862 indígenas oriundos das aldeias Pirajuí e Potrero Guassu, permanecerão 60 dias na colheita da maçã, com vínculo formal de emprego e condições de trabalho monitoradas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS) e pela Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo de Mato Grosso do Sul (Coetrae-MS).

De acordo com a Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, aproximadamente 10% dos trabalhadores safristas em 2023 eram indígenas sul-mato-grossenses. A Funtrab tem como objetivo assegurar a integridade dos trabalhadores para termos uma colheita eficiente, beneficiando tanto a economia local e as comunidades indígenas do nosso Estado.