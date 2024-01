Cinco muçulmanas sobrevivem a acidente, mas morrem atropeladas pouco depois

Havrst Haji Namat Zebari, de 42 anos; Fatma Abdullah Ahmed Maii, de 71 anos; Shahzinaz Majeed Mizouri, de 56 anos; Berevan Haji Namt Zebari, de 43 anos e Aleen Armanj Amedi Shahnaz Majid Stkurki, de 19 anos, morreram atropeladas por uma carreta às 17h15 da 3ª feira (16.jan.24), na Interestadual 81, no nordeste da Pensilvânia (EUA).

Segundo apurado pelo MS Notícias, as vítimas eram todas mulheres da mesma família que estavam voltando da Umra ou Umrah (árabe: عمرة), uma peregrinação para Meca realizado por muçulmanos, que pode ser realizada em qualquer período do ano.

Primeiro, a minivan bateu contra uma barreira de concreto às margens da Interestadual 81em Scott Township, no Condado de Lackawanna. Apesar disso, com impacto na estrutura, ninguém havia sofrido ferimentos significativos. Um Audi A6 (sedã), também com integrantes da família que vinha logo atrás, parou para verificar se todos estavam bem. Assim que os passageiros do Audi A6 atravessaram a pista e chegaram até às mulheres na minivan, o grupo foi atingido pela carreta que seguia na mesma direção. Com esse novo acidente, violento, todos foram arressados para fora da pista. Desta vez, morreram três mulheres que já haviam desembarcado da minivan, e duas que ainda estavam dentro da minivan.

Conforme Polícia Estadual da Pensilvânia, todas as vítimas eram do estado de Nova York, mas de cidades distintas: Harvrist seria de Endwell; Fatma de Binghamton; Shahzinaz de Vestal; e Beevan e Aleen de Johnson City.

FAMILIARES E ENTIDADE MULÇUMANA

De acordo com apurado pelo MS Notícias, ao menos três das vítimas eram parentes de Karwan Zebari, Diretor de Política e Advocacia (Director of Policy and Advocacy) do governo do Curdistão nos Estados Unidos. "Ontem à tarde, como resultado de um acidente de carro fatal na Pensilvânia, cinco membros da comunidade perderam as suas vidas, incluindo três da minha própria família. Os membros da família incluem uma sobrinha e duas irmãs mais velhas, ambas casadas, cada uma com três filhos. Elas eram as esposas de Armanj F Ameen e Ridwan Zebari. Muitos de vocês ligaram, ainda estamos tentando entender o que aconteceu. Só pedimos que mantenham a família e a comunidade em suas orações e Dua, especialmente para o sobrinho que permanece sob cuidados críticos. A Alá pertencemos e a Ele voltaremos", escreveu Karwan numa rede social.

Berivan Zebari, Aleen Ameen e Harvrist Zebari na perigrinação MECA. Foto: Redes

Apuramos que as irmãs de Karwan eram Harvrist Zebari e Berevan Zebari. A sobrinha era Aleen Ameen, filha de Armanj F Ameen.

Shayma Miziri com um dos netos no colo. Foto: Redes

Shivan Mizouri e Nizar Huseyin dizem que suas mães ansiaram por fazer esta viagem durante toda a vida. “Ela sempre rezava; sempre foi seu sonho ir para lá, voltar, ela dizia ao meu pai todos os dias”, disse Huseyin. “É meu sonho também estava lá". “Minha mãe significou muito para esta comunidade”, disse Mizouri. “Não posso falar apenas pela minha mãe; cada um deles significou muito para esta comunidade, de uma forma ou de outra".

Fatma mayi ao lado de um dos filhos. Foto: Reprodução

DESPEDIDA MULÇULMANA

O IOST Masjid - Organização Islâmica da Região Sul, emitiu uma nota de pesar à família, explicando que realizariam uma Salat al-Jummah, ou a Oração da Sexta-Feira, neste dia 19 de janeiro para

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raaijoon. Na verdade, pertencemos a Allah e certamente voltaremos para ele.

Inshallah, a oração janazah por nossas 5 irmãs falecidas será realizada amanhã, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 13h45, após a 2ª oração Jumuah. Encorajamos todos a assistir à oração Jumuah e também à oração Janazah. As cinco irmãs falecidas são Berivan Zebari, Aleen Ameen, Havrist Zebari, Fatima Mayi e Shayma Miziri.

SOBREVIVENTES

Além das vítimas fatais, a polícia estadual afirma que o motorista do sedã Audi, Parjan Ameen, 22, de Johnson City, sofreu ferimentos moderados. A Polícia Estadual não identificou o motorista da carreta, que sofreu ferimentos leves.

CAUSAS DOS ACIDENTES

As condições climáticas eram perigosas no momento do acidente, com alerta de clima de inverno e temperaturas abaixo de zero, o que pode ter sido um fator contribuinte.

De acordo com o escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Binghamton, Nova York, vários centímetros de neve caíram no condado de Lackawanna durante a tempestade de terça-feira.

Os totais de neve variaram de cerca de 2,4 polegadas perto de Archbald a 4,5 polegadas em Moscou.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Estadual da Pensilvânia está conduzindo uma investigação sobre o ocorrido.