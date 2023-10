Cliente morre no banheiro da academia Fórmula, de Luciano Huck

Um cliente, de 68 anos, morreu no banheiro da Academia Fórmula, na noite desta 2ª feira (2.out.23). O emprrendimento instalado dentro do Shopping Campo Grande (MS), tem como um dos donos o apresentador da TV Globo, Luciano Huck.

Segundo apurado, o cliente da Fórmula começou a passar mal por volta adas 21h e foi encontrado desfalecido no banheiro. Socorristas do local tentaram prestar primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Sam), no entanto, o homem não resistiu.

Segundo informações preliminares, o cliente sofreu uma parada cardíaca. A vítima não teve o nome divulgado.

A Academia Fórmula disse que seu cliente foi prontamente atendido por toda equipe de profissionais da academia, bombeiro civil do shopping, seguido do Samu, além dos médicos que estavam presentes na academia. “Apesar de todas as tentativas de reanimação, não houve êxito e o óbito foi atestado pelo Samu".

Em nota, o Shopping Campo Grande esclareceu que prestou todo auxílio necessário ao idoso e estendeu pesares aos familiares do homem.