Conheça as identidades de 4 mortos, vítimas de carreta desgovernada na BR-414

Maria Flor Martins de Oliveira, de 6 anos, Hermes Avelino Fraga Farias, de 65 anos, Lucivânia Marcelino de Carvalho Miranda, de 48 anos e Valdeni Tiburcio de Miranda, de 52 anos, foram as vítimas fatais de um carreta desgovernada que atingiu 18 veículos e além dos mortos, diversas pessoas feridas, na 2ª feira (25.set.23), na BR-414 em Anápolis (GO).

O casal Lucivânia Marcelino de Carvalho Miranda e Valdeni Tiburcio de Miranda, Maria Flor Martins de Oliveira, de 6 anos, e Valdeni Tiburcio de Miranda, vítimas de acidente em Anápolis (GO) — Foto: Montagem/g1

Conforme o Corpo de Bombeiros goiano, três pessoas morreram no local do acidente e o Instituto Médico Legal (IML) informou uma morte no hospital.

Segundo apurado, Maria Flor, era de Niquelândia, e Hermes, de Anápolis. Lucivânia e Valdeni eram casados e moravam em Iporá.

Sobre a possível causa do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), explicou que a pista está em obras e utiliza o sistema "pare e siga", por isso, no momento do acidente ,vários carros estavam parados na rodovia. Um caminhão que descia a rodovia não conseguiu frear a tempo, bateu nos veículos e causou o engavetamento deles.

"A pista é muito íngreme. Ainda não temos os detalhes técnicos do porque ele não conseguiu frear. Há a possibilidade do caminhão ter perdido os freios ou até mesmo do motorista ter tido um mal súbito", comentou o inspetor da PRF Newton Morais.

Informação adicionais divulgadas pela TV Anhanguera nesta 3ª feira (26.set), revelam que a PRF informou mais uma quinta vítima fatal, cuja identidade ainda é desconhecida.

Na manhã desta terça, a carreta que provocou o acidente foi levada para Anápolis e passará por perícia.

O inspetor Newton Morais, disse também que o motorista que provocou o engavetamento com mortes, foi submetido ao teste do bafômetro, mas o teste deu negativo. O tacógrafo do veículo foi resgatado e também será periciado.

Num vídeo divulgado na rede social, uma testemunha questiona o motorista se ele teria 'perdido o freio' da carreta, ele acena positivamente com a cabeça. Veja: