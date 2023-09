Corpo é achado em decomposição em casa no Centro de Campo Grande

Um corpo em estado avançado de decomposição foi achado às 14h08, desta 2ª feira (11.set.23), numa casa na Rua Antônio Maria Coelho, região central, Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande (MS).



Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha do imóvel acionou a polícia denunciando a suspeita de abandono de Fiat Pálio azul estacionado há três dias em frente a uma imóvel que exalava forte odor.



A Polícia Militar esteve no local e encontrou o corpo em um cômodo cheio de entulhos, em uma posição que dificultava a abertura da porta da casa.



De acordo com a moradora, a casa é frequentada por moradores de rua e usuários de drogas.



A perícia averigou o corpo, no entanto, devido o estado do cadáver, no local não conseguiu definir o sexo da vítima, como também não conseguiu apontar uma idade aproximada. As causas da morte ainda não foram divulgadas.



Quando ao veículo, a perícia constatou que estava estacionado e trancado de maneira adequada.



O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (Depac-Cepol), como morte a esclarecer.