Corpos de pai, mãe e filha adolescente são achados em decomposição

Os corpos do mecânico Anderson Givago Marinho (35 anos), Mirele Regina Beraldo Tofalete (32 anos), e da filha deles, Isabelly Tofalete Marinho (15 anos), foram encontrados em avançado estado de decomposição na 2ª feira (1º.jan.24), em um canavial, na Estrada da Boiadeira, em Votuporanga (SP)

A família de Olímpia (SP) estava desaparecida desde 28 de dezembro quando haviam saído para almoçar em São José do Rio Preto (SP), no intuito de comemorar o aniversário de Mirele.

As vítimas tinham diversas marcas de tiros de pistola 9 milímetros.

O corpo de Anderson foi achado no chão no lado externo do carro, enquanto os corpos de mãe e filha foram encontrados dentro do veículo.



Conforme apurado pelo site Diário da Região, a família foi executada com tiros provavelmente na 5ª feira (28.dez.23), quando os celulares deles foram desligados. O VW Gol em que estava a família, foi alvejado e a mãe e filha foram atingidas e morreram presas ao sinto de segurança.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) da região para passar por perícia.