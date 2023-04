Criança é abandonada em estrada após mãe fingir brincadeira e vendar os olhos da filha

Recentemente, uma menina de oito anos foi encontrada em uma propriedade na Posse de Morelos, capital de Michoacán. Criança foi abandonada pela própria mãe e caso deu o que falar.

Na ocasião, ela estava em uma estrada deserta com seus olhos vendados. A população mexicana e ao redor do mundo ficou indignada ao saber do episódio, que repercutiu em diversos tabloides do México.



A menina acreditou que estava participando de algum jogo protagonizado por ela e sua matriarca. No entanto, se tratava de algo grave: o trágico abandono, problema que persiste há décadas no país e continua sendo uma das principais preocupações sociais por lá.

De acordo com o MSN, ela estava sem comer há vários dias. O resgate foi realizado após a polícia receber a denúncia de um repórter que a viu no local. Baseado em informações dos policiais, a garota estava desorientada e suja.

A vítima relatou aos agentes que permaneceu quieta por ter acreditado que se tratava de alguma brincadeira. Porém, a mulher não voltou e ela começou a andar pelo local sem saber o que de fato estava acontecendo, em meio a sua inocência.

Vale ressaltar que os médicos atenderam a criança na região onde a mesma foi localizada. Não se sabe por quanto tempo ela esteve ali. A Unidade de Atendimento à Violência Familiar investiga o caso e foi responsável por atendê-la também.



A garota sentia muito frio por estar exposta ao ar livre. Os responsáveis pelo abandono da menor estão sendo procurados para prestar maiores esclarecimentos acerca do ocorrido. Dados do Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família (DIF) apontam que em 2019 houve mais de 12 mil casos de crianças abandonadas no México.

O fenômeno, considerado preocupante e alarmante, afeta não somente as crianças como também toda a sociedade, gerando consequências graves no que diz respeito ao social, econômico e psicológico.



Atualmente, existem cerca de 30 mil crianças em situação de desamparo e abandono. Este problema pode ser abordado de diferentes perspectivas, inclusive proteção de menores, medidas de prevenção e programas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

É fundamental uma maior conscientização e educação sobre a importância de proteger e cuidar das crianças, além da implementação de políticas públicas que sejam eficazes para eliminar o abandono infantil no México.

O abandono de menores pode colocar em risco o bem-estar físico e a segurança dos mesmos, já que ficam frequentemente expostos a situações abusivas e perigosas. Depois do Brasil, na América Latina, o México ocupa o segundo lugar no ranking de crianças abandonadas.

Na nação mexicana existem aproximadamente 1,6 milhão de casos de crianças abandonadas dentre os 10 milhões e 700 mil casos notificados. O Brasil acaba liderando as posições com mais de três milhões de casos.