Cuidadora é presa por dar golpes de R$ 700 mil em idosas da própria família

Presa desde 8 de janeiro de 2024, a cuidadora de idosos Samara Alves de Andrade, de 25 anos, é acusada de dar golpes de R$ 700 mil em três idosas com idades entre 91 e 98 anos da própria família. Os crimes foram praticados em Goiânia (GO).

Samara foi alvo principal da Operação Falsos.

A polícia goiana deflagrou a 2ª fase da Falsos na 5ª feira (25.jan.24), cumprindo mandados, apreendendo joias, dinheiro e até um carro de luxo.

Durante a operação, foi apreendido um veículo HR-V no valor de R$ 110 mil, comprado à vista por Samara. Além disso, foram apreendidos documentos (extratos bancários e documentos dos veículos) e de uma motocicleta que vale R$ 12 mil.

Conforme a polícia, foram ordenados bloqueios bancários em contas correntes no nome da cuidadora.

Para os investigadores, a apreensão dos objetos confirmam a tese de que ela enriqueceu com o dinheiro das idosas. A defesa de Samara alegou que a cliente é inocente das acusações mencionadas (veja a nota na íntegra ao final da matéria).

GOLPE EM IDOSAS

Carro de luxo e motocicleta apreendidos de cuidadora em Goiânia — Foto: Divulgação/Polícia Civil

No curso dos golpes Samara teria vendido um apartamento de uma das idosas que custava R$ 1 milhão, mas ao ser descoberta devolveu R$ 440 mil para família

À polícia, a mulher disse que realizou as transferências, mas que iria devolver os valores para a família, mas em depoimento, entrou em contradição em relação ao crime.

Duas das vítimas são tias de Samara e a outra é cunhada de uma das tias dela. As investigações começaram no dia 4 de janeiro deste ano após uma sobrinha das vítimas denunciar à polícia que elas haviam sofrido golpes da cuidadora. Os casos aconteciam há quatro anos.

COMO VÍTIMAS ERAM ENGANADAS

Segundo o delegado responsável pela investigação, Alexandre Bruno de Barros, a investigada trabalhou na casa da primeira idosa por mais de dois anos e tinha a confiança dela a ponto de ser autorizada, por meio de procuração pública, a movimentar as contas bancárias dela.

"Ela transferia os valores para conta dela e também para conta de terceiros, neste último caso, vamos investigar se essas pessoas sabiam desses valores. Inclusive, existem outras vítimas e por isso a divulgação das fotos dela está autorizada", disse o delegado.

A idosa era servidora pública federal aposentada, não era casada e não tinha filhos. Ela morreu há dois anos por causas naturais.

Segundo a polícia, a idosa era equilibrada com os gastos e tinha um patrimônio. Ciente da situação, a suspeita passou a fazer diversos desvios de sua conta.

A família só descobriu os desvios após a morte da idosa quando houve a partilha de bens. O delegado contou que a suspeita era uma boa cuidadora e que a família gostava do seu trabalho. Com isso, a jovem acabou sendo contratada para cuidar de outra idosa que é surda e irmã da vítima falecida.

No dia 5 de janeiro, no seu primeiro dia de trabalho, a suspeita já tinha posse do cartão bancário da segunda vítima e realizou um saque de R$ 2 mil, mas neste momento ela já estava sendo monitorada pela Polícia Civil.

Além das duas vítimas, ela também trabalhou na casa da cunhada de uma das idosas e também fez transferências. O prejuízo foi de R$ 40 mil.

Se indiciada e condenada, ela pode responder por estelionato e exploração financeira contra idosos. A pena pode chegar a mais de 10 anos.

NOTA DA DEFESA DE SAMARA ALVES NA ÍNTEGRA:

"Em atenção ao que vem sendo veiculado na mídia acerca da Sra. Samara Alves de Andrade, esclarecemos que nossa cliente é inocente das acusações mencionadas. Estamos confiantes de que, durante o processo legal, a verdade será revelada, e sua integridade será restabelecida. Solicitamos respeitosamente uma cobertura imparcial, respeitando o princípio da presunção de inocência".

Fonte: g1.