"Dei meu sangue pela família", diz marido que matou Mikaela na frente dos filhos

Juliano Azevedo Cardoso, de 28 anos, se entregou, nesta 2ª feira (11.set.23), à polícia de Anastácio (MS). Ele estava foragido desde a noite da 5ª feira (7.set.23). Juliano é acusado de matar sua esposa Mikaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos. O corpo dela foi achado, na manhã da 6ª feira (8.set), na casa em que eles viviam na Rua Coronel Ponce, Jardim Progresso, em Anastácio.

Como mostramos aqui no MS Notícias, Juliano matou a esposa usando uma bengala (peça amortecedora) de uma motocicleta. Um vídeo feito por testemunha mostra a cena de terror no imóvel. Veja aqui.

A suspeita é que Mikaela foi morta na frente dos seus filhos, que têm apenas 2 e 3 anos de idade. O feminicida estava foragido tendo levado as crianças consigo.

Após quase 48h foragido, Juliano se entregou na tarde de hoje na Delegacia de Anastácio, onde ficou preso. A informação foi confirmada pela delegada Karolina Souza, responsável pela investigação, que não deu mais detalhes.

Numa postagem em sua conta na rede social Facebook, pouco antes de se entregar, Juliano tentou justificar suas motivações para o crime. O teor da mensagem é sobre um indivíduo que está lidando com as consequências de um erro cometido em sua vida pessoal. Ele começa dizendo que todos o julgaram e querem sua cabeça, mas que sempre deu tudo de si pela família. Alega trabalhou muito para sustentá-los e se afastou até da própria mãe para dar mais atenção a eles.

Juliano sustenta que a traição de sua parceira em casa, em sua cama, o teria feito se descontrolar. No entanto, ele admite que é falho e deixou seus sentimentos falar mais alto, o que o levou a cometer um erro grave. Juliano disse estar arrependido e está disposto a pagar pelo que fez, mas que no entanto, gostaria que as pessoas que o julgaram tentassem se colocar em seu lugar por um minuto.

Mesmo diante da mensagem de 'pedido de perdão', Juliano ameaçou o suposto amante de Mikaela, o qual ele diz se chamar 'Jhony', vulgo 'Zeus'. Veja a íntegra da postagem de Juliano: