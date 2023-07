Dois corpos são encontrados carbonizados no Nova Campo Grande

A polícia encontrou dois corpos carbonizados em um Ford Fiesta, na madrugada desta 2ª feira (24.jul.23), na Avenida Wilsom Paes de Barros, no Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande (MS).

Com tudo consumido pelo fogo, os materiais genéticos foram coletados nas cinzas para identificação das vítimas.

O carro estava completamente destruído, estacionado na estrada de chão conhecida por ser local de desova usado por criminosos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local combatendo as chamas no veículo, após ser acionada por moradores.

Conforme a polícia, um corpo estava no banco do passageiro e o 2º cadáver estava no porta-malas.