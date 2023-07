Dono de loja que matou empresário em Jardim é preso na Capital

Adão Viapiana, dono da Cobra Verde Camiseteria, loja de roupas com unidades em Jardim e em Bonito (MS), foi preso na noite da 5ª feira (6.jul.23). Ele estava foragido desde a 6ª feira (30.jun.23), suspeito de matar a tiro o empresário do ramo de suplementação animal, Gilbert Maciel Nogueira, de 60 anos.

Como mostramos aqui no MS Notícias, Gilbert foi encontrado morto em sua propriedade rural em Jardim (MS), na manhã do dia 30 de junho. Um funcionário de Gilbert acionou as autoridades, após encontrá-lo morto com diversos ferimentos. A informação inicial, era de que Gilbert havia sido executado a tiros.



Segundo a polícia, Adão foi preso por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo de Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras). Ele foi localizado em um hotel em Campo Grande (MS).



A polícia confirmou que Adão matou Gilbert em razão de ciúmes, pois a ex-esposa de Adão estaria se relacionando com Gilbert. O casal estaria em processo de divórcio.

As autoridades, entretanto, não confirmaram a causa da morte de Gilbert, bem como não deram detalhes sobre a prisão do suspeito.