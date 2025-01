Dupla compra gasolina e queima 90% do corpo de trans em Campo Grande

A Polícia Civil de Campo Grande prendeu em flagrante duas mulheres trans acusadas de tentativa de homicídio contra outra mulher trans, de 31 anos, no bairro Vila Carvalho. O crime ocorreu na manhã de domingo (19.jan.25) e, segundo a polícia, teria sido motivado por um desentendimento anterior relacionado a programas sexuais.

Conforme o boletim de ocorrência, as três frequentavam uma boate e, durante a madrugada, tiveram uma discussão que resultou na expulsão das suspeitas do local. Irritada com a situação, A.D.S.S, em conjunto com H.R.G.S, planejou o ataque. Na manhã do mesmo dia, uma das autoras comprou gasolina em um posto de combustível e foi até a casa da vítima.

Ao chamá-la no portão, despejou o líquido inflamável próximo ao corpo da vítima e ateou fogo, fugindo em seguida. A vítima sofreu queimaduras em 90% do corpo e foi levada ao hospital Santa Casa, onde permanece internada em estado gravíssimo.

As prisões ocorreram na madrugada desta 2ª feira (20.jan.25), após familiares e amigos da vítima informarem à delegada plantonista da DEPAC/CEPOL o paradeiro das suspeitas. Elas foram localizadas em uma pensão no bairro Amambaí por equipes da DEPAC e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ambas foram autuadas por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de fogo, e estão à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.