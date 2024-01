Durante briga com a esposa, PM leva tiro disparado da própria arma e morre

O Policial Militar Walber Diego Coene, de 37 anos, morreu após ser baleado com a prórpria arma durante uma luta corporal com a esposa, na madrugada deste sábado (27.jan.24), no Bairro Morada da Serra, em Cuiabá (MT).

Segundo a Polícia Civil, a equipe de plantão da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionada para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima caída no chão.

Familiares relataram que o policial, que estava armado, e a esposa dele iniciaram uma discussão e, logo depois, tiveram uma luta corporal. Durante a briga, a arma teria disparado acidentalmente, atingindo o ombro direito do miltiar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do policial. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota a Polícia Miltiar lamentou o falecimento de Walber e prestou solidariedade à família. O militar era natural de Cuiabá e ingressou na PM em fevereiro de 2011.

Walber era lotado no Batalhão de Santo Antônio do Leverger, mas estava afastado para tratamento de saúde. Familiares relataram aos policiais que o militar tratava de transtorno psicológico. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Corrêa Mendes, lamentou o falecimento do policial. “A este momento de dor nos cabe abraçar os familiares, os amigos e os companheiros de farda que perdem um ente querido, que Deus possa confortar o coração de todos neste difícil momento”, afirmou