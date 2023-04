Em MS, mais 6 patrões entram para 'Lista Suja' do trabalho escravo

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou, nesta 4ª.feira (5.abr.23), uma atualização da chamada “Lista Suja” do trabalho escravo. Com isso, Mato Grosso do Sul teve a inclusão de mais 6 nomes na lista — 5 empregadores de Corumbá (MS) e 1 de Campo Grande. Veja:

Corumbá:

Antônio Paulo Mohamed Xavier, da Fazenda Pousada do Sul, Morro São Pedro, entrou para a chamada “Lista Suja”, por ter submetido 5 trabalhadores a condições análogas à escravidão. Carlos Augusto Borges Martins, dono do Sítio Retiro Tamengo, entrou para a “Lista Suja” por manter 1 funcionário em condição análogo a escravidão. Cristiano Ribeiro Xavier, dono da Fazenda Santa Rute, também entrou para ‘Lista Suja’, após ser flagrado mantendo 3 trabalhadores em condição análoga à escravidão em sua propriedade. Hipólito da Costa Soares, dono das Fazendas Baía do Cambará e Porto dos Milagres, entrou para a 'Lista Suja', por mater dois funcionários em condição análoga à escravidão nas propriedades.

Campo Grande:

João Carlos Bastos entrou para a lista suja nesta 4ª, acusado de manter 3 funcionários em condição análoga à escravidão na Fazenda Três Marias.

EMPREGADORES QUE JÁ ESTAVAM NA LISTA

Com o ascréscimo de nomes, o estado chega a 13 nomes na lista suja, entre CPFs e CNPJ. Veja a lista dos indivíduos que já constavam na relação de empregadores "sujos" do Ministério Público do Trabalho (MPT-MS):

A empresa JC Mecanização e Plantações Agrícolas LTDA (CNPJ: 45.241.235/0001-03), administradora da fazenda Umuarama de Naviraí (MS). A empresa mantinha 44 funcionários em condição análoga à escravidão na propriedade; Lourdes Coelho Barbosa teve seu nome incluído na lista suja em 5 de outubro de 2022, depois de ter sido flagrada mantendo 5 funcionários em condição análoga à escravidão na Fazenda Canadá, em Porto Murtinho (MS); Também em outubro, entrou para a “Lista Suja”, Maisa Rodrigues da Costa. Ela foi acusada de manter 15 funcionários em condição análoga à escravidão na Fazenda Salto, em Nioaque (MS); Desde outubro de 2022, a empresa Rodrigo de O. Ferraz (CNPJ: 13.961.334/0001-73), administradora da Fazenda Boa Vista, em Bela Vista (MS), também está na ‘Lista Suja’. Havia 7 funcionários em condição análoga à escravidão na propriedade; A empresa Rosário Além Eireli (CNPJ: 29.227.854/0001-97), que administra a fazenda Marabá, em Porto Murtinho (MS), está na “Lista Suja” desde agosto de 2022, por manter 17 trabalhadores em condição análoga à escravidão; A empresa Sociedade Matodoradense de Agricultura e Pecuária (CNPJ: 03.592.334/0008-66) e a Sociedade Matodoradense de Agricultura e Pecuária Ltda (CNPJ: 03.592.334/0008-66) está na “Lista Suja desde outubro de 2022, por ter sido flagrada mantendo 12 funcionários em condição análoga à escravidão na fazenda Nova Paradouro, na BR-267, entre Jardim (MS) e Porto Murtinho (MS); Arlei de Lima Acosta, dono da Fazenda Baía Verde também em Corumbá, está na “Lista Suja” desde 5 de outubro de 2022, por manter 7 trabalhadores em condição análoga à escravidão em sua propriedade; Em 5 de outubro de 2022, na fronteira, Carlos Roberto Sampaio, dono da Fazenda São Jorge, em Ponta Porã (MS), também entrou para a “Lista Suja”, por manter 3 trabalhadores em condição análoga à escravidão; João Carlos de Freitas é outro que figura na “Lista Suja” acusado de manter 11 trabalhadores em condição escrava na Fazenda Itaguassu, em Antônio João (MS). Ele entrou para a lista em 5 de outubro de 2022; A empresa CP Construtora Pirapozinho (CNPJ: 22.829.756/0001-80), que administra a Fazenda Nova Paradouro, em Porto Murtinho (MS), é outra na “Lista Suja”. Eles entraram para a lista em 5 de abril de 2022, após o Ministério do Trabalho resgatar 5 funcionários em condição análoga à escravidão na propriedade; Outra empresa, a Flora Transportes e Serviços Ltda (CNP: 12.578.546/0001-0), que administra a Fazenda Graça de Deus, em Anastácio (MS), entrou para a “Lista Suja” em 5 de outubro de 2022. A empresa mantinha 20 funcionários em condição análoga a escravidão na propriedade rural; Joel Rosário teve seu nome incluído na “Lista Suja” em outubro de 2022. Ele mantinha três funcionários em condição análoga a escravidão numa obra de construção civil, na rua João Pessoa, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande (MS); Por fim, consta na “Lista Suja” de empregadores o nome de Vilceu Roberto Pivetta, dono da Fazenda LH, Rua das Avencas, 261 e Rua das Flores, 832, em Itaquiraí (MS). Ele mantinha 24 funcionários em condição análoga à escravidão em sua propriedade.

BRASIL

Na lista de hoje, novos 289 empregadores foram flagrados em operações de combate à prática ilegal. Desde a última atualização, em outubro, foram incluídos 132 nomes de empresas e pessoas. É o maior acréscimo desde que a lista voltou a ser publicada, em 2017, após impasses impostos pelo governo do ex-presidente Michel Temer.

A nova leva aponta 109 pessoas físicas e 23 empresas impondo aos seus funcionários condições análogas à de escravidão. São empregadores que exploram mão de obra em condições degradantes, restringindo a liberdade dos trabalhadores, sequestrando documentos, e submetendo-os a jornadas exaustivas sem, muitas vezes, nenhuma remuneração. A relação dos nomes na ilegalidade é divulgada desde 2004 e é atualizada semestralmente, sempre em abril e outubro de cada ano.

Porém, a partir do governo de Michel Temer, a lista passou a depender de uma “determinação expressa do ministro do Trabalho”, depois de uma regulamentação do cadastro de empresas. Os impasses seguiram em 2021, já no governo de Jair Bolsonaro (PL), quando a Controladoria-Geral da União (CGU) tentou dificultar o acesso a dados dos autos de infração das empresas autuadas por trabalho escravo. No início de março deste ano, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que o governo federal voltaria a fazer a “lista suja”.

MINAS LIDERA

Antes desta quarta, a relação tinha 174 nomes na ilegalidade. A nova atualização inclui decisões em que não cabem mais recursos de casos de trabalho escravo flagrados pela Inspeção do Trabalho entre 2018 e 2022. Entre os novos registros, o estado de Minas Gerais lidera com 35 casos. Em seguida, vêm por Goiás, com 15, e Piauí, com 13.

CONFIRA OS 'SUJOS' POR ESTADO