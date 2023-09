Empresário bilionário e a esposa foram asfixiados em suíte de luxo

O empresário José Bezerra de Menezes, de 66 anos, e sua esposa, Luciana Bezerra, de 62 anos, foram asfixiados até a morte numa suíte ao lado de uma "sala de máquinas", num condomínio na Praia de Iporanga em que viviam, em Guaruja, região litorânea de São Paulo. O próprio filho deles, Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, de 27 anos, encontrou os corpos dos pais, no sábado (9.set.23).

De acordo com o boletim de ocorrência, Rodrigo foi ao quarto dos pais por volta das 10h e achou os pais mortos sobre a cama. Uma cadela da família também estava morta embaixo da cama.

A Polícia Civil informou que um vazamento de gás foi a causa da intoxicação. Uma imagem divulgada pelo g1 mostra o local onde ocorreu o vazamento.

Imagem mostra 'sala de máquinas' dentro de mansão onde Binho Bezerra foi encontrado morto — Foto: Reprodução

Segundo as investigações, o vazamento teria ocorrido por meio de um cano partido em um dos aparelhos utilizados para aquecer a água.

Na imagem fornecida, é possível ver quatro tonéis utilizados para armazenar água no local. Eles ficam próximos ao aparelho que causou o acidente. O banheiro da suíte do casal fica do outro lado da parede que aparece na foto, no andar térreo da mansão.

QUEM ERA O CASAL

Binho Bezerra e Luciana, eram bilionários. Além disso, Binho é filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, e sobrinho do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra.

Segundo a Forbes, em dezembro 2022 Binho tinha um patrimônio avaliado em R$ 1,55 bilhão. Na época, ele foi listado como o 205º bilionário brasileiro. Ele era integrante da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013.

Segundo a corporação, os corpos não apresentavam sinais de violência. Eles foram velados e sepultados no Cemitério do Morumby, na capital paulista.

PREFEITURA

Por meio de nota, o município informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 11h30, para atender a ocorrência em um condomínio. De acordo com a prefeitura, a equipe encontrou um casal no local, já sem vida. O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também atuaram na ocorrência, segundo o município.

GOVERNO DO CEARÁ

Por meio das redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou a morte de Binho Bezerra. "Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares", escreveu Elmano de Freitas.