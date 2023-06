Empresário e servidor público morrem em colisão de veículos na BR-262

Sérgio Rocha Nunes, de 43 anos, e Antônio Menezes Greco, de 46 anos, morreram em acidente de trânsito na madrugada do domingo (11.jun.23), no quilômetro 376 da BR-267, em Maracaju (MS).

Segundo informações preliminares, Sérgio conduzia um Space Fox no sentido Vista Alegre/Maracaju, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo Fiesta, que era dirigido por Antônio. Os dois morreram na hora.

Marly Antunes, de 40 anos,, de 40 anos, que estava no carro junto com Antônio foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com diversos ferimentos e levada para o Hospital Soriano Corrêa da Silva, em Maracaju.

Sérgio, conforme informações preliminares, era servidor público.

Antônio e Marly eram casados, proprietários do Brutu's Lanchonete, em Maracaju. Eles também administravam a Fazenda Caá Porã.

Ainda não foi informado qual o motivo do acidente. Equipes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) de Maracaju e de perícia criminal de Dourados estiveram no local e vão investigar o caso.