Evaldo morre na hora em colisão frontal de Renault Kwid e caminhão

Evaldo Mesquita Frazão, de 45 anos, morreu em acidente de trânsito na manhã desta 5ª feira (29.jun.23), após colidir frontalmente com seu Renault Kwid contra um caminhão no anel rodoviário Dr. Ricardo Trad — que liga a saída para Cuiabá, na BR-163, e a saída para Rochedinho — região norte de Campo Grande (MS).

A reportagem do MS Notícias não localizou o Boletim de Ocorrência sobre a dinâmica do acidente. As informações preliminares surgiram em textos dos sites Campo Grande News e Mídiamax que estiveram no local do acidente. Veja abaixo.

Segundo os sites, Frazão era natural do Maranhão e no momento do acidente estava a caminho do trabalho, numa fábrica de concreto pré-moldado, onde há dois meses trabalhava como motorista.

Em determinada altura do trajeto, ele teria invadido a pista contrária e bateu seu carro de passeio contra um caminhão boiadeiro que seguia sentido São Gabriel do Oeste.

Conforme o motorista do caminhão boiadeiro envolvido no acidente, Maurício Portilho, de 51 anos, o condutor veio em sua direção na contramão. "Ele invadiu a minha pista, não sei o que aconteceu, se passou mal ou dormiu no volante. Tentei tirar o caminhão, quase capotei e fui parar num barranco lá embaixo. Foi muito rápido, nunca tinha me envolvido em um acidente assim", comentou.



Ainda segundo o relato do sobrevivente, ele conseguiu ver a vítima fatal ainda respirando em meio às ferragens. "Quando cheguei no carro ele ainda estava respirando. Tentei falar com ele, mas logo ficou inconsciente e acionei o Samu", contou.

Ao chegarem no local do acidente, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros apenas confirmaram a morte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência. Até a publicação desta matéria a Polícia Civil não havia disponibilizado um relato sobre o acidente fatal.

Fontes: *Com Mídiamax e Campo Grande News.