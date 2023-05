Ex-diretor escolar é preso acusado de estuprar a filha em MS

O professor de geografia Helberton Wander Fernandes Batista, de 49 anos, foi preso na 6ª.feira (28.abr.23), quando dava aula na Estadual Pedro Mendes Fontoura, em Coxim (MS). Ele é acusado de estuprar a própria filha, de 13 anos. Conforme a polícia, o crime ocorreu de 2020 a 2021.

Segundo apurado pelo MS Notícias, quando policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prenderam o suspeito na escola, os colegas achavam que ele estava sendo levado por violência doméstica, pois: “Ele também gosta de bater em mulher”, comentam fontes.



Além de educador, Helberton também já foi diretor escolar no município, entre os anos de 2011 e 2012.



A denúncia de estupro de vulnerável foi feita no estado do Acre, pela filha do suspeito, num período em que a menor foi viver com a mãe.



Entretanto, a vítima foi devolvida à casa do pai em Coxim: “a mãe que mandou a filha morar com pai por estar dando trabalho”.



O inquérito policial acreano, foi concluído no mês de março deste ano, após a realização do interrogatório do suspeito pela DAM Coxim, em carta precatória. Na ocasião, Helberton negou os fatos a ele imputados.



Sob sigilo, fontes disseram à reportagem que, anteriormente, houve reclamações de alunos em relação à forma do suspeito os tratar em sala de aula. Também foi revelado ao site, que Helberton teria se mostrado violento com mulheres ao ter envolvimento amoroso com funcionárias da Estadual Pedro Mendes Fontoura.

Procurado, o diretor da unidade educacional, Vagner Teixeira da Silva, preferiu não comentar a prisão do professor que integra o quadro efetivo de servidores. Por mensagem, Vagner solicitou que as dúvidas fossem encaminhadas ao setor de comunicação da Secretaria Estadual de Educação (SED).