Ex-marido joga gasolina e mata Valéria 'incendiada'

Gilmar Alves Cotrin Junior, de 42 anos, matou a ex-esposa Valéria Carrilho da Silva, de 35 anos, na noite do domingo (30.jul.23), no Bairro Esplanada, em Dourados (MS).

Conforme a polícia, o feminicída invadiu a casa da ex-esposa, retirou gasolina de uma motocicleta e assim que a esposa entrou no imóvel, ele arremessou o combustível contra o corpo dela e ateou fogo com um isqueiro.

Em chamas, Valéria correu na direção da motocicleta. Com isso, o fogo também atingiu e destruiu a moto.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital da Vida, com queimaduras no pescoço, mãos, tórax, orelhas, rosto, olhos, boca, cabelo, testa e diversas queimaduras na altura do umbigo para cima. A polícia disse que vizinhos acharam Valéria caída no quintal agonizando.

Apesar das tentativas dos médicos, Valéria morreu às 17h30 de ontem em decorrência das queimaduras.

Após matar a ex-companheira queimada, Gilmar ainda ameaçou a babá dos filhos dele de 2 e 3 anos. A babá procurou a polícia e registrou denúncia.

O criminoso foi preso em flagrante horas após o crime. Ele estava escondido em uma construção na Rua Oliveira Marques, na grande Dourados.

Momento em que o feminicída foi capturado e preso. Foto: REDES

Ao ser preso, o feminicída ainda alertou a polícia de sua intenção de matar a ex-esposa: "Não tem nada que vocês falem que me faça mudar, ela vai morrer".

Para a polícia, o criminoso disse que matou Valéria em razão de ela ter “tirado sarro” dele, após ele sugerir que a ex-companheira e os filhos fossem até a casa onde ele morava. O autor afirmou que, neste momento, a ex-companheira “zombou” do pedido e que por isso decidiu matar a vítima.

Conforme a delegada Ariana da Silva Gomes, Gilmar foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ele responderá por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, ameaça e por descumprir medida protetiva que Valéria tinha contra ele desde 2022, quando se separaram.