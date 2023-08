Ex-mulher de executivo da Microsoft é presa por armar emboscada e execução

A ex-esposa de Jared Bridegan, de 33 anos, Shanna Lee Gardner, de 36 anos, foi presa na 5ª feira (17.ago.23), por matar o executivo da Microsoft numa emboscada em Jacksonville Beach, em fevereiro de 2022.

A procuradora do estado, Melissa Nelson, deu uma coletiva à imprensa muito breve na 5ª, anunciando a atualização final do caso.

Nelson disse que os promotores vão buscar a pena de morte contra Shanna, e tornarão réu o atual marido dela, Mario Fernandez Saldana, de 35 anos. Ele foi preso em 16 de março desse ano em Orange County sob a acusação de assassinato em primeiro grau, cumplicidade no crime planejado e terá pena ascrecida pelo pai ter sido executado na frente da filhinha de 2 anos. Essas são as mesmas acusações agora de Gardner, que foi presa na 5ª no estado de Washington, onde ela morava.

A prisão de Fernandez Saldana ocorreu no mesmo dia em que Nelson anunciou que Henry Arthur Tenon, de 62 anos, confessou o assassinato de 2º grau no tiroteio. Ele foi o primeiro preso no caso em 25 de janeiro deste ano.

A EXECUÇÃO

Jared Bridegan foi executado a tiros na noite de 16 de fevereiro de 2022, quando havia acabado de deixar seu filho gêmeo de 9 anos e sua filha na casa de sua ex-esposa em Jacksonville Beach, no estado americano da Flórida, no condado de Duval. Ele estava voltando para St com a filha de 2 anos no carro, parou para trocar um pneu na via próxima à saída do Bairro Santuário.

A polícia disse tudo ter sido planejado, inclusive o defeito no pneu. Jared foi alvejado diversas vezes enquanto tentava trocar a pneu com as luzes de alerta ligadas e sua filha sentada na cadeirinha.

A polícia americana não revelou a motivação do assassinato. Em todo caso, um relatório anexo ao mandado de prisão de Shanna afirma que o casal teve "um divórcio altamente difícil e relacionamento conturbado entre Gardner e o atual de Shanna, Fernandez Saldana".

QUEM ERA JARED

Ele era um executivo da Microsoft de 33 anos e pai de quatro filhos. Ele teve dois filhos com a ex-esposa Shanna Gardner-Fernandez, que morava em Jacksonville Beach, e dois com a atual esposa, Kristen Bridegan, em St. Augustine.

QUEM É SHANNA

Shanna Gardner-Fernandez, atraiu atenção como suspeita em razão do divórcio conturbado e por não comparecer ao funeral ou inicialmente se manifestar sobre a morte do ex-marido. Ela e Bridegan se casaram em 2010 e se divorciaram em 2015, após ele descobrir que ela estava o traindo com o personal trainer. Eles dividiram a custódia dos gêmeos. Ela se casou com o segundo marido, o personal trainer Mário Fernandez Saldana em 2018 e dirigia uma empresa de panificação beachbaked904.

Meses após a morte do ex-marido, Shanna finalmente se manifestou à imprensa: "Sinto muito pela família de Jared e pelo que eles estão passando. Não consigo nem imaginar", disse ela ao Times-Union em junho. "Tentei ser respeitosa. Tentei dar-lhes espaço", justificou sobre seu silêncio e ausência no funeral do ex.

QUEM É MÁRIO FERNANDES

Gardner-Fernandez disse ao Times-Union em junho que seu marido administra propriedades de aluguel e tem sido um grande apoiador durante a provação.

Fernandez Saldana e Gardner se conheceram na academia CrossFit em 2018, onde ele era mantenedor, de acordo com um mandado de prisão.

Ele também foi alvo de um incidente em Jacksonville Beach porque um vizinho sentiu que ele a estava intimidando porque ela alimentava gatos vadios de quem ele não gostava. Ela disse que ele intencionalmente levou seu pit bull até onde ela os estava alimentando, de acordo com o relatório do incidente de 2018.

Ele disse que estava apenas passeando com o cachorro e não era nada malicioso. O policial o aconselhou sobre as leis municipais envolvendo cães perigosos e sugeriu que ele contatasse o controle de animais se tivesse problemas com gatos selvagens. A Fox News também relatou outros desentendimentos e ameaças envolvendo Fernandez Saldana sobre os gatos.