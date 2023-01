Ex-vereador 'Missionário Nelo' é condenado a 23 anos de prisão

O ex-vereador Nelo José da Silva, de 65 anos, conhecido como ‘Missionário Nelo’, foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável, em decisão publicada nesta 3ª.feira (24.jan.23). A justiça concluiu que ele estuprou a neta de 9 anos em Paranaíba (MS). Nelo estava preso desde a segunda-feira (14.mar.22).

“Julgo procedente o pedido contido na peça acusatória, em parte, para CONDENAR o réu Nelo José da Silva, qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos nos artigos 217-A, caput, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva pelos vários atos ocorridos nos períodos descritos na denúncia (f. 1-5), nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses reclusão, no regime de pena inicial fechado, SEM qualquer benefício neste momento, como motivado”, diz a decisão do juiz Edimilson Barbosa Ávila, publicada no Diário da Justiça. A íntegra.



Segundo os investigadores da Polícia Civil, os abusos aconteciam desde setembro de 2021, e em depoimento a criança contou detalhes. A vítima também conseguiu gravar um vídeo que mostra o crime. Na ocasião, o material foi apreendido pelos policiais.



O réu também foi condenado a pagar R$ 15 mil a título de indenização mínima para a vítima, consideradas: “a capacidade financeira do ex-vereador e a repercussão notórias de suas condutas sexualmente abusivas nesta pequena urbe, a causar grande constrangimento psicológico e social à infante de 9 anos”, conforme a sentença.



À época, a criança disse que contou à esposa do então vereador sobre os abusos sofridos, porém, a mulher não procurou as autoridades para denunciar o caso.



Em julho, o acusado foi cassado na Câmara Municipal de Paranaíba. Nelo já havia sido expulso do PSDB (Partido da Social-Democracia Brasileira) logo após as denúncias.