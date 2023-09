Executados à luz do dia em Ponta Porã tinham 44 e 45 anos

Waldir Pereira do Nascimento e Claudinei Tito Inácio, de 44 e 45 anos, foram mortos a tiros às 11h30 deste sábado (9.set.23), no Jardim Aeroporto, em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense na fronteira com o Paraguai.

A polícia militar e os guardas civis compareceram ao local para isolar a área e esperar a perícia da Polícia Civil. Ambos estavam com tornozeleiras eletrônicas.

A equipe de perícia disse que recolheu no local dois aparelhos celulares, 19 cápsulas deflagradas e 11 fragmentos, além dos documentos encontrados com Waldir.

Não foram encontradas câmeras de segurança que possam ter registrado o crime.

Até o momento, não se sabe as circunstâncias do ocorrido e não há testemunhas.