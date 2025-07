Falso comprador fingia interesse, pedia para testar motos e fugia com veículos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta 4ª feira (9.jul.25), Felipe Martins Machado, de 24 anos, suspeito de aplicar uma série de golpes entre 2023 e 2025, utilizando o pretexto de realizar "test rides" em motocicletas anunciadas para venda.

A operação, batizada de Test Ride, foi deflagrada pela 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia para cumprir mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Segundo a investigação, Felipe abordava vendedores por redes sociais e aplicativos de mensagens, fingia interesse na compra e combinava encontros para “testar” o veículo. Durante o teste, ele fugia com a motocicleta. Em ao menos um caso, utilizou ameaça, dizendo “perdeu, perdeu” antes de fugir.

A Polícia identificou o suspeito por meio de laudos papiloscópicos, reconhecimentos fotográficos e provas telemáticas. Em uma das ações criminosas, Felipe deixou uma bolsa no local, que foi periciada e confirmou suas impressões digitais.

Na residência do investigado, em Samambaia, foram encontrados capacetes, retrovisores e celulares com possível origem ilícita. Ele foi indiciado por roubo majorado e furto qualificado. As penas somadas podem ultrapassar 18 anos de reclusão.

Felipe foi levado à carceragem da PCDF e segue à disposição da Justiça. A 15ª DP continua apurando se há outras vítimas.