Família encontra no freezer corpo de mulher desaparecida há 9 anos

O corpo de Mary Margaret Haxby-Jones, de 81 anos, foi encontrado às 11h45 de 22 de dezembro dentro de freezer, numa casa no quarteirão 4.900 da Avenida Zion, na cidade de Nevada, no estado da Califórnia (EUA).

De acordo com o Departamento de Polícia de San Diego, familiares de fora da cidade estavam em uma residência e localizaram um cadáver dentro de um freezer. "Eles imediatamente chamaram a polícia. Com base na localização incomum do corpo, a Unidade de Homicídios da Polícia de San Diego foi chamada para investigar. Trabalhando com o Gabinete do Examinador Médico, os detetives identificaram o corpo como Mary Margaret Haxby-Jones, uma mulher branca. Ela teria 81 anos", disse o departamento em um comunicado.

Conforme os detetives, é possível que em algum momento antes da descoberta de seu corpo, Mary morava no endereço da Avenida Zion. "A causa da morte não foi determinada e continua sob investigação do Instituto Médico Legal. No entanto, nenhuma lesão traumática óbvia no corpo foi observada. Este caso continua sob investigação como morte suspeita", completou as autoridades.

Segundo o detetive Jud Campbell é possível que Haxby-Jones esteja desaparecida ou morta há até nove anos. "Os detetives estão interessados em falar com qualquer pessoa que possa tê-la conhecido ou ter informações relevantes sobre ela. Qualquer pessoa com informações sobre este incidente pode ligar para a Unidade de Homicídios em (619) 531-2293 ou para a Crime Stoppers em (888) 580-8477", escreveu.

