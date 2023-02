Família escondia fuzis 7,62 e Glock para vingar a morte de "Gambá"

Wanderson da Silva Leite, Willian Augusto Leite Salles, Pedro Leovaldo de Oliveira Feitosa e a tia deles, Sandra Maria da Silva Leite, de 53 anos, foram presos às 8h da 4ª.feira (1.fev.23), em 3 casas no mesmo terreno na Rua Irineu Marques da Fonseca e Rua Aracajú, no Jardim Imá, em Campo Grande (MS).



Segundo a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), nos imóveis, a família escondia armas de grosso calibre que seriam usadas para vingar a morte de Tiago da Silva Cuellar, de 34 anos, conhecido como Gambá, executado em 23 de outubro de 2022 na Rua Arthur Nogueira, no Jardim Centro-Oeste, na Capital. Na época, além de Gambá, um adolescente que estava no carro também foi assassinado. “A gente acredita que seja uma guerra entre grupos rivais”, disse o delegado-adjunto da Denar Roberto Guimarães.

Delegado-adjunto da Denar Roberto Guimarães. Foto: Tero Queiroz

“Esse grupo veio de Corumbá... [provavelmente] Se armaram para um confronto, com esse poder de fogo, provavelmente”, observou o delegado.



De acordo com apurado pela reportagem do MS Notícias, Pedro Leovaldo foi preso escondendo duas armas: uma pistola Taurus, modelo PT100, calibre .40, com carregador, municiada com 12 munições do mesmo calibre, e uma pistola Glock, modelo 23, calibre .40, com carregador, municiada com 15 munições do mesmo calibre.

Pistolas, carregadores estendidos e munições de grosso calibre apreendidos pela Denar em casas no Jardim Imá. Foto: Tero Queiroz

A polícia também fez buscas na casa de Willian Augusto, mas lá nada de ilícito foi encontrado.



Sandra estava o armamento mais pesado. Ela, que é tia de Wanderson, estava escondendo embaixo da cama dois fuzis, marca Sig, modelo SG542, calibre 7,62, sem numeração aparente, com quatro carregadores sem munições. No mesmo local, os policiais encontraram uma sacola com várias munições de diversos calibres.

Armamento mais pesado estava com a tia de Wanderson. Foto: Tero Queiroz

Interrogado pelos investigadores, Pedro Leovaldo disse que Wanderson era dono das armas e que ele estaria hospedado num hotel na Avenida Duque de Caxias. A polícia então foi ao hotel e encontrou Wanderson com uma pistola Glock, modelo 17, calibre 9mm, adaptada para rajada, com carregador para trinta munições, municiada com 30 munições 9mm.

Munições e carregadores estendidos apreendidos com Wanderson. Foto: Tero Queiroz

Wanderson confirmou que sabia de todas as armas e que os presos são seus parentes, com os quais ele deixou as armas para serem ocultadas. Disse que Willian pegou os dois fuzis com uma outra pessoa e pediu para Sandra guardar em sua residência.



Wanderson afirmou ainda, que parte do armamento seria enviado para São Paulo e outra parte utilizada para vingar a morte do seu padrasto, o Tiago, vulgo Gambá.



Todos os envolvidos acabaram presos. Eles serão investigados por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; associação criminosa armada ou se houver participação de criança ou adolescente e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

QUEM ERA GAMBÁ?

Em dezembro de 2019, Tiago foi preso na Operação Didelphis da Denar. À época, Tiago foi apontado como chefe de um esquema de tráfico de drogas comandado por uma família de Corumbá. Os investigadores alegaram na época que da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, a quadrilha enviava pasta base e também cocaína para abastecer bocas de fumo na Capital de MS.

Conforme as investigações daquele ano, Tiago negociava e comprava a droga e enviava tabletes de pasta base e de cocaína para a Capital. Gambá contava com toda a família para organizar o esquema. Na época, a esposa dele, administrava a parte financeira da quadrilha. Ela recebia o dinheiro da venda das drogas e usava todo o valor na compra de imóveis. Durante as investigações, a polícia encontrou três propriedades em Campo Grande em nome do casal e apreendeu um Chevrolet Cruze com Tiago.

O crescimento da movimentação da família de Gambá na Capital teria gerado atritos com membros de facções. Gambá e o adolescente foram mortos com o carro movimento por alguém que estava com eles no dia do duplo homicídio. "A pessoa que matou os dois estava dentro do veiculo. Havia sete cápsulas no carro. Todos os tiros foram efetuados de dentro para fora. O carro estava em movimento, subiu na calçada, bateu no tronco de árvore e arrancou a raiz. Os moradores escutaram os disparos, encontraram o carro batido e acionaram os bombeiros", disse a delegada Joilce Silveira Ramos, responsável pelo caso na época.