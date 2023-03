Familiares de vítima fatal de acidente e policiais são ofendidos por 'amigão de coronel'

Abalados com a morte de Leandro Francisco da Silva, de 40 anos, em acidente de trânsito na Avenida Engenheiro Júlio César Alamy, via que dá acesso ao Aeroporto Santa Maria, no Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande (MS), os familiares e policiais ainda tiveram que lidar com um homem de 60 anos, que ofendeu as autoridades no local, pois queria passar, mesmo a via estando interditada em razão do acidente.

Sem se preocupar com isso, o idoso passou a fazer ofensas e empurrar os agentes da equipe de policiais que atendiam a ocorrência com vítima fatal, dizendo que eles deveriam liberar a via para ele passar, pois ele seria amigo do Coronel Trombini. “Vamos ver se essa avenida não vai ser liberada para mim. Vou ligar agora para o Coronel Trombini, se isso aqui não for liberado, amanhã vocês estão todos transferidos”, avisou o homem que não teve o nome revelado.

Irredutível em suas ameaças e ofensas, o homem acabou preso e foi levado à Delegacia do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac/Cepol). Para a surpresa dos policiais, na unidade, compareceu o Coronel do Corpo de Bombeiros Trombini tentando negociar a liberação do agressor de maneira ‘amiga’. “SGT Rafael vamos resolver isso aqui numa boa ou você vai querer complicar a ocorrência”, questionou o Coronel.

Tendo sido negado o seu pedido, o Coronel passou também a um tom mais agressivo: “É briga que você quer, então você vai ter, cuidado que você não vai aguentar”, ameaçou segundo a polícia civil.

Em razão do estado alterado, o Coronel foi informado que deveria esperar o ‘amigão’ na recepção da DEPAC, mas não teria gostado do aviso: “Vocês estão errados, eu sou coronel, me respeite como tal”, argumentou.

Apesar das agressões verbais, a polícia civil obedeceu a um pedido do Coronel e o colocou como testemunha: “O citado Coronel BM solicitou a GUPM que fosse arrolada como testemunha da ocorrência porque estava ao celular com autor. Diante da solicitação o Militar BM foi relacionado como testemunha nesta ocorrência”, explicou a polícia civil em registro.

Todo o episódio foi repassado ao graduado de dia SGT Natasha e ao superior de dia Ten Cel Ênio e ao comandante do Batalhão de trânsito Ten Cel Élcio.