Fausto é preso em chácara dias após matar esposa empresária em MS

Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, de 31 anos, acusado do feminicídio de Mirielle dos Santos, de 26 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (25) em uma chácara no município de Água Clara, a 192 km de Campo Grande. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

Mirielle foi assassinada no fim de semana com um tiro no abdômen. Antes do crime, Fausto já havia ameaçado a vítima por meio de mensagens e áudios. Em uma das gravações, ele dizia: “Você toma cuidado, vai fazer graça com a cara do seu pai e da sua mãe”.

Após o feminicídio, um caminhão pertencente ao acusado foi incendiado em frente à sua casa, mas ainda não há informações sobre os responsáveis pelo ato.

A defesa de Fausto alega que o disparo foi acidental e que a morte de Mirielle teria sido resultado de um "triste acidente" durante uma discussão. No entanto, a investigação policial aponta para mais um caso de feminicídio, e o suspeito segue sob custódia.