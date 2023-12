FICCO/MS no combate ao tráfico de armas e de drogas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) deflagrou nesta sexta-feira, 15, a Operação Égide II, com vistas a desarticular organização criminosa especializada no tráfico de armas e drogas para o estado do Rio de Janeiro.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Campo Grande/MS.

O esquema criminoso consistia na remessa de armas e drogas para o Rio de Janeiro e a lavagem dos capitais auferidos por meio do investimento em imóveis em Campo Grande/MS.

Fonte: PRF MS