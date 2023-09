Filho de ex-vereadora, advogado morre ao bater carro contra árvore

O advogado Wilson Adriano, filho da ex-vereadora de Nova Crixás Maria das Dores, morreu em um acidente de carro na região noroeste do estado de Goiás.

Segundo informações dos bombeiros, o acidente ocorreu neste sábado (9.set.23) na rodovia entre Faina e Araguapaz, no KM 579.

Wilson estava dirigindo um carro Volkswagen T-Cross branco, quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Ele morreu preso às ferragens no local do acidente.

O carro ficou bastante danificado, com a frente e lateral esquerda completamente destruídas.

A perícia foi realizada no local e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Goiás. A prefeitura de Nova Crixás manifestou publicamente seu pesar pelo falecimento de Wilson e expressou toda a solidariedade à família e amigos do advogado.

A administração do município decidiu cancelar o evento de shows e jogos no espaço Society em razão do luto.