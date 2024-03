Flanelinha serÃ¡ julgado nesta 4Âª.feira por matar o estudante Danilo Cezar

O flanelinha Railson de Melo Pontes, alcunha 'Maranhão', de 27 anos, vai a júri popular na 4ª.feira (20.mar.24) no Fórum de Campo Grande (MS).

Como mostramos aqui no MS Notícias, 'Maranhão' é o assassino confesso do estudante de mestrado, Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos.

Vamos lembrar : Danilo desapareceu em 5 de março de 2023, após ficar sozinho no final de uma balada na Loop Music Hall, na Rua Doutor Temistocles, no Centro da cidade. O corpo de Danilo foi achado morto em 8 de março de 2023, em uma vala nos fundos de um terreno baldio na Rua Marechal Rondon, no Centro da Capital sul-mato-grossense. O jovem foi morto asfixiado por um golpe de mata-leão realizado por Railson.

Para os investigadores, Railson matou o jovem por motivo torpe, pelo fato de a vítima ser homossexual.

Em depoimento em março do ano passado, Railson confessou o crime alegando, entretanto, que agiu após a vítima tentar insistentemente manter relação sexual: "Ninguém combinou programa", argumentou o suspeito durante interrogatório, no qual ele entrou em contradição diversas vezes.

PROCESSO CONTRA RAILSON

Em 29 de abril de 2023 Railson tornou-se réu pelo assassinato numa manifestação foi assinada pelo juiz de Direito da 2º Vara do Tribunal do Juri, Aluizio Pereira dos Santos.

O magistrado determinou que Railson fosse julgado pelo cometimento de ao menos três crimes previstos no Código Penal. São eles: homicídio doloso (quando há intenção de matar), ocultação de cadáver e furto.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) aceitou a denúncia e sugeriu o juri popular. A expectativa é que Railson seja sentenciado a no mínimo dez anos de prisão em regime fechado.

Para a promotora Luciana do Amaral Rabelo, responsável pela denúncia, o acadêmico foi vítima de emboscada. Ela pediu inclusive a punição com agravantes para crime de homicídio. “Railson de Melo Ponte aplicou na vítima um golpe conhecido como ‘mata-leão’, aproveitando-se para em seguida, com o uso de objeto contundente, desferir golpe contra a cabeça da vítima, causando-lhe a morte”, diz trecho da denúncia, baseada não só na investigação policial, mas também no laudo de médico legista que concluiu como causa da morte “traumatismo cranioencefálico por ação contundente”, pontuou.

DESPREZO POR HOMOSSEXUAIS

A investigação concluiu que Railson matou Danilo ao cobrar R$ 50 e, durante seu depoimento, o suspeito deixou claro que tinham 'desprezo por homossexuais'.

QUEM FOI DANILO CEZAR DE JESUS SANTOS?

Era acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) na Universidade Federal de MS. Danilo era graduado em Ciências Sociais e cursava Mestrado desde 2021, pesquisando o contato étnico e nacional entre estudantes na fronteira entre Brasil e Paraguai. Fazia parte do Laboratório de Antropologia Visual Alma do Brasil (LAVALMA) e do Grupo de Estudos Fronteiriços (GEF) da UFMS.

"A Adufms manifesta sua solidariedade à família, amigos e colegas de Danilo, o “Dan”, como era carinhosamente conhecido. Desejamos força e serenidade para atravessar este momento. Manifestamos também nossa preocupação e revolta a respeito da falta de segurança na cidade, que tem acometido a juventude e criado situações de vulnerabilidade. Exigimos, por parte das autoridades municipais e estaduais, políticas efetivas de segurança", disse a entidade ligada á Universidade Federal.

A deputada federal Camila Jara (PT), fez uma homenagem na rede social ao jovem, dando adjetivos de carinhoso e inteligente para ele, na legenda de fotos em que eles estão abraçados.

Camila Jara abaraça Danilo Ceza. Foto: Arquivo

"Danilo Cezar de Jesus Santos, nosso Dan, era uma pessoa incrivelmente carinhosa e inteligente. Tivemos a oportunidade de dividir com ele a luta por justiça e a defesa dos direitos humanos no Mato Grosso do Sul. Ele parte, mas deixa lembranças alegres, de afeto e carisma, além de um sorriso contagiante que estará sempre em nossa memória. Esse dia 08 é historicamente um dia de luta, hoje, torna-se um dia de luto pela partida prematura de Dan. Nossos sentimentos a todos que foram impactados pelo coração bondoso do nosso amigo. Vá em paz, Dan. Continuaremos lutando pelo que você sempre acreditou e defendeu", postou a parlamentar.