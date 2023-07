Foragido há 8 anos, piloto Díaz Franco é encontrado morto

O piloto de avião Marcelo Ramón Díaz Franco, de 45 anos, foi encontrado morto na noite de 5ª feira (29.jun.23), em seu apartamento no 9º andar do edifício Yerutí, em Eligio Ayala e Caballero, em Assunção, no Paraguai.

Em registro de ocorrência, a polícia paraguaia disse que Díaz Franco morreu provavelmente de overdose, pois foram encontrados vestígios suspeitos em seu coração e pulmão durante a autópsia. O relato foi divulgado neste sábado (1.jul.23).

Os peritos, porém, também encontraram excesso de álcool no organismo de Díaz Franco. Corroborando, a polícia disse que o corpo exalava forte odor de álcool e havia várias garrafas vazias, principalmente de uísque, no apartamento de Díaz Franco.

Apesar das evidências indicarem que o piloto morreu em condições do uso excessivo de drogas lícitas e ilícitas, os resultados definitivos sobre a causa real da morte só estarão disponíveis em cerca de 45 dias, conforme informou o promotor do caso, Giovanni Grisetti.

QUEM FOI O PILOTO

Marcelo Ramón Díaz Franco fazia parte do grupo de pilotos que operavam para a empresa San Jorge, proprietária de uma frota de sete aviões das 22 aeronaves apreendidas em 6 de julho de 2015 durante uma operação no Aeroporto Augusto Roberto Fúster, em Pedro Juan Caballero. Essa operação foi realizada pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), cujos agentes especiais investigavam um esquema corrupto na Direção Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) que facilitava voos clandestinos de traficantes de drogas.

Díaz Franco era procurado desde 2015, acusado de trabalhar no transporte de drogas para os maiores narcotraficantes da fronteira entre Brasil e Paraguai — Jorge Rafaat Toumani e Jarvis Chimenes Pavão.

Embora fosse supostamente um alvo de alto valor para a polícia e a SENAD, Díaz Franco vivia confortavelmente em seu apartamento no centro da cidade. A polícia diz que um brasileiro também vivia no local, porém, ele não foi encontrado.

RAFAAT E JARVIS PAVÃO

Jorge Raffat foi executado em 15 de junho de 2016, atingido por uma metralhadora antiaérea acoplada dentro de uma caminhonete Hilux. Na época, Rafaat tentava expulsar o Primeiro Comando da Capital (PCC) da Fronteira, para voltar a controlar o tráfico de armas e drogas.

Traficante de nacionalidades brasileira e paraguaia conhecido como “Senhor das Drogas”, Jarvis Chimenez Pavão está preso. Ele foi extraditado ao Brasil no final de 2017 para cumprir uma pena de 17 anos e 8 meses e atualmente está na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Em 2021 ele sofreu uma nova condenação, há mais 16 anos e 5 meses de prisão.