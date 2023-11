Gaeco mira construtoras de ex-líder do prefeito, secretário, servidora e prédios públicos

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realiza busas e apreensões nessa 5ª feira (16.nov.23), na cidade de Amambai (MS), conta o ex-líder do prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira na Câmara Municipal, uma secretária e um engenheiro — esse último não teve o nome divulgado.

Segundo apurado pelo MS Notícias, a operação mira combater o uso de 'laranjas' em construtoras que seriam de propriedade do vereador Valter Brito da Silva (PSDB). Também foi alvo do Gaeco a arquiteta de projetos na Prefeitura municipal de Amambai, Jucelia Barros Rodrigues. Ainda não se sabe qual é o envolvimento da servidora com os supostos crimes cometidos com uso de empresas laranjas.

"Fizeram buscas na casa do Brito, na casa da Jucélia, na casa de um engenheiro, agora estão na prefeitura e na Câmara. E também foram nas empresas que não são do Brito, mas são do Brito. Além disso foram na casa de um secretário que não se sabe quem é. O prefeito não foi alvo de buscas, não", disse uma fonte.

Segundo informações preliminares, um mandado de prisão foi emitido contra Brito e outro vereador seria alvo de buscas. Além disso, servidores relacionados aos serviços de licitação do município também foram alvos da operação, com mandados de busca e prisão. Duas construtoras estão sendo investigadas no caso.

De acordo com o Portal da Transparência de Amambai, as construtoras detém mais de 20 contratos vigentes com o município, principalmente na área de pavimentação e infraestrutura. O maior contrato ultrapassa R$ 4 milhões, enquanto outros variam entre R$ 2 milhões e R$ 1 milhão.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ainda não confirmou nomes dos envolvidos e prisões na operação em curso.