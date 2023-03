Gedeon, de 12 anos, morre ao achar a arma fogo do avô no guarda-roupas

Gedeon Fernando Martinez, morreu aos 12 anos, na noite do sábado (25.mar.23), no Bairro no Coophavila II, em Campo Grande (MS), ferido com um tiro de revólver calibre .38 do avô, que estava no guarda-roupas.

Segundo apurado, o garoto era estudante do 8° ano da Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, no Jardim Canguru e passava os finais de semana na casa dos avós. Sendo que o avô é guarda particular e por isso mantinha uma arma em sua residência.

No dia da tragédia, pouco antes das 20h, Gedeon entrou no quarto para tomar banho e trancou a porta. Ao ouvir um disparo, os familiares entraram no quarto e encontraram Gedeon no chão, ferido a tiro.

Os primeiros socorros foram prestados, mas ele não resistiu e morreu logo após chegar ao Hospital Regional Rosa Pedrossian.

Na tarde do domingo (26.mar.23), os familiares se despediram de Gedeon no Cemitério Popular Park Monte das Oliveiras, com a presença de mais de 20 crianças.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou nota de pesar pela morte do menino. Eis:

A família acredita que o tiro tenha sido acidental, quando o adolescente foi tentar tirar foto com a arma.