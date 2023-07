Golpistas faturaram R$ 4 milhões enganando pessoas pobres afetadas pela pandemia

Frederico Nardson, de 38 anos, e Vitória Chaparro, de 23 anos, foram presos na manhã desta 4ª feira (5.jul.23), em Campo Grande (MS), acusados do crime de estelionato.

Segundo a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), a dupla integra uma quadrilha com mais de 30 pessoas que aplicava o 'golpe do falso consórcio', desde 2019, em vários estados do Brasil.

De acordo com os investigadores, em 4 anos, apenas em Mato Grosso do Sul, cerca 800 pessoas foram enganadas. Em 2022, os estelionatários teriam lucrado R$ 4 milhões e pretendiam faturar R$ 1 milhão a mais neste ano.

A investigação começou quando equipes do Procon Estadual foram acionadas por algumas vítimas.

Os ‘cabeças’ da organização criminosa na Capital, segundo a Decon, eram Vitória e Frederico, que se instalaram na capital sul-mato-grossense em três endereços na região central.

Vitória foi presa na Vila Marcos Roberto e Frederico foi capturado no Conjunto Residencial Mata do Jacinto. A defesa de Frederico disse que ele é um "bode expiatório". Entenda abaixo.

ALVOS ERAM 100% POBRES

(5.jul.23) – Delegado Reginaldo Salomão concedeu coletiva à imprensa na manhã desta 4ª feira. Foto: MS Notícias

O delegado titular da Decon, Reginaldo Salomão, lamentou a crueldade dos criminosos ao mirar alvos pobres, afetados pela pandemia.

“De coração, acho que não só da Decon, como do Procon, essa é uma investigação que realmente marcou a gente, porque 100% são pessoas pobres, 100% pessoas vitimadas na época da pandemia, é o piscineiro, pedreiro... Tem uma menina de 20 anos, isso eu nunca vou esquecer na minha vida, ela é chapa, ela descarrega caminhão, e levou dois anos para juntar mil e quinhentos reais, para essa turma aí levar os mil e quinhentos reais dela para comprar Land Rover... A menina descarregava 8 caminhões por dia”, lamentou.

ORGANIZAÇÃO RAMIFICADA

(5.jul.23) – Frederico Nardson, preso como um dos cabeças do golpe do falso consórcio em Campo Grande (MS). Foto: MS Notícias

Conforme o delegado, existem outros envolvidos em uma ramificação de 30 criminosos espalhados pelo país. “São 4 grandes troncos [grupos criminosos] que não pararam, eles levavam a vida de grandes empresários. São mais de 30 pessoas envolvidas, mas com a repressão muitas delas pararam e estão respondendo em liberdade. Esses que estão presos, ou sendo procurados, é porque não pararam [de aplicar o golpe]. Esses dois [Vitória e Frederico] são os principais, que se recusam a parar de aplicar o golpe. Eles se recusam”, apontou o delegado.

Os golpistas atuam vendendo falsas cartas de crédito. “Eles prometiam [às vítimas] mediante a qualquer valor pago, mediante a qualquer sinal, prometiam a liberação de valores vultuosos. Hoje nós podemos dormir tranquilo, porque a Justiça foi feita. A gente queria que parasse!”, desabafou o investigador.

A organização age recrutando jovens em todo o país, que vão à campo ou usam as redes sociais para caçar e captar vítimas, acreditando que estão em um 1º emprego. “Eles pegavam esses jovens, seduziam, afirmando que era o primeiro emprego. Eles [os jovens] eram levados a usar os seus celulares e suas redes sociais. Vocês devem ter visto que no Rio de Janeiro a polícia conduziu vários jovens em flagrante... Esses jovens convidavam a pessoa [vítima] a ir até um escritório, muito bem montado, parecia realmente ser uma multinacional, com nomes atrativos, nomes em inglês para dar a aparência de uma grande empresa. Lá [no escritório] esse o jovem apresentava [a vítima] para o “gerente”, que era um dos estelionatários, o jovem voltava para captar mais vítimas e ali e aplicava o golpe”, detalhou o chefe da Decon.

LUCRO MILIONÁRIO

(5.jul.23) – Decon apreendeu uma Land Rover que teria sido adquirida pelos criminosos com valores oriundos do golpe do falso consórcio. Foto: MS Notícias

Ainda conforme o investigador, foi possível rastrear que o casal conseguiu faturar R$ 4 milhões apenas na Capital. “A gente apreendeu um caderno com essa anotação. A meta nesse caderno que nós apreendemos ali na Afonso Pena, no número 1897, era R$ 5 milhões para 2023”, revelou.

Além de carros de luxo, a dupla adquiriu hotéis de luxo no Rio de Janeiro, onde usufruíam do dinheiro oriundo dos golpes.

ARREPENDIDOS E RECALCITRANTES

O delegado explicou que parte da quadrilha cessou a empreitada criminosa, mas há um 3º grupo criminoso que segue foragido, sendo alvo de ação em estados no Norte do país. “Tem outras duas pessoas, que são investigadas. Temos um grupo que realmente cessou, a gente tem interagido com o advogado, o advogado até procurou uma reparação de danos, ele indenizou algumas das vítimas, esse tronco parou. Tem um terceiro que está foragido, a gente sabe que uns quase foram presos no Acre, e quase foram presos em Sergipe, a gente sabe que a Polícia Civil de lá agiu. No Acre uma parte deles foram detidos, não se ainda se encontram presos. Aí existem aqueles cientes da prática criminosa”.

A dupla presa hoje em Campo Grande é parte da quadrilha que insiste na continuidade dos atos criminosos desafiando a justiça. “Nós já tínhamos apreendido uma Hilux 2023, em fevereiro deste ano, mas eles compraram uma Land Rover após isso, simplesmente não afetou nada, eles só compraram um outro carro de luxo”, contou.

O investigador disse que a polícia contou com a colaboração de integrantes da organização criminosa que se arrependeram. “Tem alguns que estão arrependidos, colaboraram com as investigações, então não há motivo para a prisão, vão responder em liberdade, lá na frente a Justiça vai decidir se vão receber algum tipo de punição ou não. Infelizmente, esses dois são os recalcitrantes".

RAIZ DO GOLPE

"Esse foi um câncer que nasceu, modalidade de golpe que trazida por dois indivíduos, um do Paraná e outro do Mato Grosso, foi trazido para nosso estado e que foi difícil reprimir, agradeço muito a parceria do Ministério Público e do Poder Judiciário", acrescentou o delegado.

As investigações continuam mirando desarticular outros criminosos envolvidos na organização.

OUTRO LADO

A advogada Gisele Bompard, representante de Frederico, disse que seu cliente é proprietário de empresa de venda de consórcio e ele foi ligado aos golpes de maneira equivocada.

"O Frederico locava para outras sub-representações que acabou acontecendo essas denúncias, porque envolveu o Frederico? Porque as pessoas que lá iam reconheciam o Frederico: a, ele estava por lá. Não há no inquérito policial a que nós já tivemos acesso, porque eu acompanho desde o ano passado, não há contratos vinculados ao Frederico, entendeu? Na maioria são sobre outras pessoas".

"É um equívoco, para arrumar um bode expiatório... A priori, o doutor Salomão, o delegado, indicou todo mundo, se pegar o inquérito ele indiciou desde a recepcionista, até as vendedores. As pessoas não falavam diretamente com o meu cliente, as pessoas falavam com os vendedores. Cada representante tinha seu CNPJ e o do Frederico não estava vinculado a nenhum. Tanto que os depoimentos, até ano passado, tinham 9 boletins. Nesses boletins a pergunta que ele fazia sempre, mostrava fotografia do meu cliente, da outra indiciada, tal".

"Nunca caiu nada diretamente na conta dele. A delegacia está achando que o Frederico é o chefão, ele não é nada disso, ele não oferece. Nesse local, lá na Afonso Pena, ele só locou o espaço e as outras representações, acabou acontecendo isso", disse.

"Esse mandado de prisão foi liberado na 6ª feira, ele tinha acabado de chegar de viagem, tanto que ele foi preso na porta da casa dele, e nós já entramos com pedido de habeas corpus para soltar poder soltar ele, porque é infundada a alegação de que apenas os três tem culpa, sendo que não há prova no inquérito que o dinheiro caiu efetivamente na conta de nenhum dos três que foi expedido o mandado de prisão", completou.

ORIENTAÇÃO DA POLÍCIA

A orientação para quem for fazer investimentos das modalidades empréstimos, consórcios ou semelhantes é que tenham cautela e investigue a empresa que fizer a proposta.

“Não existe no Brasil nenhuma modalidade de empréstimo, financiamento, que não observe o escore e se você tem restrição no nome. Mesmo o consórcio, que é um bom negócio, consórcio não é um mal negócio, lógico que na conveniência e oportunidade de quem vai investir... procurar no site do Banco Central, você coloca os 8 primeiros números do CNPJ, o Banco Central vai te dar a primeira informação se aquela empresa está habilitada a atuar no ramo... É preciso consultar os órgãos de controle, Procon, Decon, defensoria pública. Vai fazer um negócio na sua vida, procure saber com quem está negociando. Essa consulta tem que ser feita antes”, finalizou delegado.